Gobernador Rendón señala que presunto vínculo de Petro con narcos es a través de alias Calarcá

Sigue en su punto más alto la controversia política en Colombia desatada por la bomba noticiosa lanzada por el New York Times relacionada con investigaciones preliminares en cortes federales de Estados Unidos sobre posibles nexos entre el presidente Gustavo Petro y el narcotráfico.
La indagación contaría con apoyo de agencias como la DEA. Según algunas versiones, la estrategia de “paz total” podría haber servido como canal de contacto con actores del narcotráfico, incluyendo redes internacionales.