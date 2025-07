Petro y nuevo presidente del Senado tuvieron su primer cara a cara: “Hasta de los twitter hablamos”

“Lo dije en mi discurso: las puertas están abiertas para ser una Presidencia garantista, para el amplio debate y la concertación”, manifestó el congresista, quien aseguró que le transmitió a Petro la necesidad también de desescalar el lenguaje de cara a afianzar una relación armónica entre Congreso y Gobierno.

Inclusive, el presidente del Senado reveló que, de forma jocosa, hablaron sobre los mensajes del jefe de Estado en la red social X. “Se echó a reír”, dijo.

“Se lo transmití, hasta de los twitter hablamos. La verdad cada quien tiene su temperamento, su forma de hablar y de responder, entonces si nos hacemos pasito nos vamos pasito, ¿para qué vamos a pelear? No hay necesidad. Lo que estoy buscando es que haya paz política, primero, en el escenario nuestro que es el natural de la democracia y después que el mismo presidente permita que eso exista”, agregó.

García –considerado cercano al expresidente César Gaviria, director del Partido Liberal y uno de los férreos críticos del primer mandatario–, reconoció que, si bien tiene “buena relación” con el Ejecutivo, ha votado en contra la mayoría de sus iniciativas. Eso sí, insistió en que brindará garantías para el debate.

“La relación la determina el cómo vota uno. Tengo buena relación con ellos, pero he votado en contra casi todos los proyectos”, agregó, precisando también que no solo el Gobierno, sino que todos los partidos políticos tendrán “las posibilidades de hacer los debates que requiere cada proyecto”.