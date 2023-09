El presidente Gustavo Petro se pronunció sobre el reciente ataque cibernético dirigido hacia IFX Networks. En sus declaraciones, destacó la gravedad de la situación y la consideró como parte de una serie de “guerras entre empresas”.

El pasado 12 de septiembre, IFX Networks la empresa proveedora de telecomunicaciones del Gobierno, sufrió una interrupción en sus máquinas virtuales como resultado de un ataque de ransomware de origen externo.

“A escala mundial logra afectar tres países, no solo Colombia. No solo entidades públicas, también privadas”, señaló el presidente desde Nueva York, donde espera asistir a la Asamblea General de las Naciones Unidas.

“Al parecer, eso es lo que demuestra el ataque, no tenía las medidas de ciberseguridad en sus propias plataformas y demuestra su debilidad, es decir, incumple sus contratos”, argumentó el mandatario.

Petro recordó que en el pasado se propuso la creación de una agencia de ciberseguridad como parte del Plan Nacional de Desarrollo: “le habíamos propuesto al Congreso en el PND desarrollar una agencia de ciberseguridad y algún muy inteligente congresista dijo que era para chuzar personas y dañó la aprobación en el Congreso”, declaró Petro, al parecer haciendo referencia al congresista Miguel Uribe Turbay que se opuso a la aprobación del artículo 307 por el Legislativo.

Uribe Turbay, por su parte, aclaró que su objeción se basó en preocupaciones sobre la discrecionalidad y la potencial violación de derechos fundamentales de privacidad e intimidad de los ciudadanos al crear la agencia a través de facultades extraordinarias.

“Nunca me opuse ni me he opuesto a la necesidad de una Agencia de Seguridad Digital, me opuse a que se creara esta entidad a través de facultades extraordinarias, es decir, dándole discrecionalidad absoluta al gobierno de crear una agencia que podía violar los derechos fundamentales de privacidad e intimidad de los colombianos, a través de un orangután en el Plan Nacional de Desarrollo (PND)”, explicó el congresista del Centro Democrático.

Por su parte, el ministro de MinTIC, Mauricio Lizcano, anunció acciones administrativas contra la empresa IFX Networks.

“Ante la falta de compromiso de la empresa IFX Networks y los fallos en protocolos de seguridad con ocasión del ciberataque ocurrido, junto con la negativa de entregar la información pedida por el PMU como indicadores de compromiso, el malware y la anatomía del ataque, he ordenado acciones administrativas contra la empresa”, dijo Lizcano

Lizcano también mencionó la posibilidad de emprender acciones legales, incluyendo una demanda civil, en coordinación con la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado.