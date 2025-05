Petro le respondió a Francia Márquez sus críticas y profundiza la pelea: “Hay que ejecutar de verdad”

El presidente Gustavo Petro le respondió la vicepresidenta Francia Márquez sus críticas hacia el Gobierno: “Vicepresidencia y ministerio juntos, pero hay que ejecutar de verdad. Malos consejos de (Álvaro) Leyva que ahora el mismo Leyva no reconoce”.

En su mensaje, compartido a través de la red social X, Petro hizo referencia a un video del líder afro Alí Bantú Ashanti, que empieza diciendo: “la vicepresidenta Francia Márquez no logra ver más allá de sus cejas. Tiene un problema con leer el país en el que vive”.

La vicepresidenta, horas antes, expresó nuevas críticas contra el Gobierno Petro: “No me han dejado gobernar. Cuando pensaba llevar la inversión a los territorios, el presidente tomó una decisión y es separarme de ese Ministerio (Igualdad) y poner a otra persona”. Y añadió: “no he podido gobernar de manera concreta llevando respuestas desde una institución con presupuesto a los territorios”.