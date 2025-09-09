El caos de gabinete que Petro reconfiguró en cuatro días para no perder el Congreso, ¿qué sigue?

La directora del DAPRE, Angie Rodríguez, pidió las tres renuncias de los ministros de TIC, Trabajo y Comercio el miércoles pasado cuando Carlos Camargo ganó la silla de magistrado en la Corte Constitucional.
“Petro estaba furioso”, dijo una fuente a este periódico. Sin embargo, el presidente paró sus movimientos mientras que regresaba al país desde Japón, en donde dijo que se habían vendido 10 millones de toneladas de lechona en un error que se volvió meme.
Este lunes, el ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, confirmó que él le entregó su carta de renuncia a Angie Rodríguez inmediatamente se la solicitaron desde Casa de Nariño. Pero Petro recalculó su estrategia porque hay inconvenientes en lo que falta para el Congreso. El presidente corre el riesgo de perder la aprobación de la reforma tributaria que tiene un camino difícil en ambas cámaras. Y además están proyectos como el de la ley de competencias que regula las transferencias del Sistema General de Participaciones (SGP).