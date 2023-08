¿Dónde está Petro? El presidente no apareció en los eventos de la Cumbre en Brasil ni publicó sus usuales tuits diarios

Lo particular del caso es que desde Palacio no compartieron material fotográfico que sustentara la participación del presidente en estas reuniones y desde el Ministerio de Defensa solo se compartieron imágenes de la cúpula militar , el director de la Policía y e l fiscal Barbosa .

Otro hecho llamativo es que el mandatario no trinó en Twitter en toda la jornada de este miércoles, pese a que es común que haga múltiples publicaciones en esa red social. Incluso su último trino lo publicó el martes a las 11:08 a.m.

Esta es la agenda que compartió la Presidencia este miércoles:

“Agenda del presidente Gustavo Petro para el 9 de agosto de 2023

- Foto oficial de la Cumbre Amazónica (9:30 a.m. hora Brasil - 7:30 a.m. hora Colombia)

- Reunión de países signatarios e invitados de OTCA (9:45 a.m. hora Brasil - 7:45 a.m. hora Colombia)

- Debate general entre los países invitados a la OTCA (11:10 a.m. hora Brasil - 8:10 a.m. hora Colombia)

- Adopción del documento “Unidos por nuestros bosques: Comunicado conjunto de los países forestales en desarrollo en Belém” (12:30 m hora Brasil - 10:30 a.m. hora Colombia)”.