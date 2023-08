Aunque el presidente no tiene por qué dar explicaciones – la ley no se lo exige – sobre sus incumplimientos de agenda , sus rivales políticos han aprovechado para sembrar la posibilidad de que existe algo más allá de la descordinación entre el equipo de la Casa de Nariño y el presidente.

“Por ejemplo, cuando voy a las giras internacionales, los equipos internacionales empiezan a organizar la agenda como si yo no durmiera. Buscan exprimir al máximo y es entendible porque es usar al máximo la oportunidad que no se repite” , añadió Petro.

La vicepresidenta Francia Márquez, empresarios, diplomáticos, magistrados de las altas cortes y hasta presidentes de la comunidad internacional han padecido los retrasos o incumplimientos del mandatario colombiano. De acuerdo con Petro, gran parte del problema ocurre porque su equipo no saca espacio para su bienestar personal.

“No hay nada grave”, dijo el presidente cuando la revista Cambio le preguntó por sus incumplimientos y añadió: “Al principio era pura (in)experiencia de mi equipo porque se volvían como una maquinita. Eso me ha pasado muchas veces: cuando extraños hacen mi agenda y no yo, es muy difícil ”.

Íngrid Betancourt, incluso, volvió a poner sobre la mesa el señalamiento de que el mandatario padece depresión o algún tipo de adicción. Esto porque en la década del noventa fue a visitarlo en el exilio a Bélgica y, dice ella, lo encontró inconsciente.

“El chisme de Íngrid además no lo entiendo: trato de recordar ese momento. Yo estaba en Europa, evidentemente, en un momento que para mí no era placentero, porque me había ido amenazado de muerte”, respondió Petro en entrevista con la revista Cambio.

Petro también aclaró que la cancelación de sus eventos de agenda se deben, en un primer lugar, a la inexperiencia del equipo y luego a que sus colaboradores no dejaban espacios, siquiera, para dormir durante las giras internacionales.

“Yo necesito mis equilibrios, el cansancio permanente es un mal consejero. Si usted se excede, pues no va a pensar bien, va a cometer errores y en este caso yo no puedo darme el lujo de cometer muchos errores”, detalló el mandatario al tiempo que descartó estar diganosticado con alguna enfermedad mental.