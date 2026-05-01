Petro convirtió el Día del Trabajo en una campaña para su Constituyente

La conmemoración del Día del Trabajo ayer en Medellín terminó siendo el escenario que Gustavo Petro necesitaba. Desde la tarima en el Parque de las Luces, con dos horas de retraso, el presidente lanzó su llamado más explícito a la Asamblea Nacional Constituyente: “hoy se constituyen en toda Colombia, ojalá en todos los municipios, los comités por la constituyente. Invitamos a recoger las firmas”. Luego de anunciar varias veces a través de redes sociales esta movilización, el mandatario se plantó en una plaza que no alcanzó a llenar, a pesar de la movilización de al menos 16 buses y 3 chivas desde varias regiones de Antioquia y de múltiples denuncias por presiones a funcionarios de entidades nacionales en el departamento. En la tarima lo acompañaron sus fieles escuderos: Armando Benedetti, ministro del Interior; Daniel Quintero, ahora en Supersalud; Daniel Rojas, ministro de Educación; y, cómo no, el ministro de Trabajo, Antonio Sanguino. Anunció, entre otras cosas, que para lograr alcanzar su cometido se requieren cinco millones de firmas y que la iniciativa será financiada únicamente con aportes del pueblo, sin participación de grandes empresarios o banqueros. Una campaña que ya había empezado hace unos días, cuando publicó una cuenta bancaria a través de un mensaje en su X, promoviendo a sus seguidores a hacer donaciones. En ese trino aseguró que en esa cuenta se pueden “hacer giros hasta por diez millones de pesos con número de cédula para apoyarla”.

El guiño electoral

En su discurso no faltó la alusión a la espada de Bolívar, a la lucha de los pueblos y a la libertad y dignidad, una frase que tiene desteñida desde antes de iniciar su mandato como presidente. Y no dudó, como pocas veces lo hace, en hacer un guiño a las elecciones venideras este 31 de mayo. Vestido de rojo y cercano a una bandera del M-19, señaló que “habrá un nuevo gobierno y espero que continúe con estas reformas y estos senderos hacia la libertad, y que la espada de Bolívar siga marcando el terreno de Colombia, y no aquella máquina que lleva la sombra de la muerte cegando la vida de los colombianos al por mayor”. Pero no quedó ahí. A pocos minutos de finalizar, volvió a participar en política y, aunque reafirmó que “no se puede meter” en las elecciones, lo hizo y aseguró que “ustedes decidirán libremente y este gobierno garantizará que su voto sea digno y libre”.

Así se vio la panorámica del evento del Día del Trabajo en Medellín. Foto: Cortesía

Trasteo de asistentes

Desde el inicio de la jornada hubo hechos que no pasaron desapercibidos. Denuncias por traslado de marchantes para hacer presencia en el evento, ya fuera desde la ciudad e incluso desde otras subregiones del departamento, no se hicieron esperar. Inicialmente, se conocieron audios de directivos de la sede del Sena de Medellín, divulgados por grupos de WhatsApp, en los que específicamente se les pedía a todos los involucrados con esta institución que hicieran presencia en el evento. El funcionario, quien sería el coordinador del Centro de Servicios y Gestión Empresarial, hizo hincapié en que desde Bogotá le pidieron que todo el personal del Sena se sumara a la convocatoria para recibir al presidente, “jefe directo del Sena”. “Debemos garantizar que nuestro centro de formación de Antioquia –en cabeza del subdirector y del director regional– tenga presencia porque es el requerimiento del director general. Y ustedes van a estar conmigo en un punto específico de la Plaza de las Luces. Los espero a la 11:00 a.m., alla, porque el presidente nos quiere ver allá”, habría afirmado el funcionario en un audio.

Las chivas que habrían movilizado a personas para el evento. Foto: Cortesía

EL COLOMBIANO pudo corroborar que, justo en el punto señalado por quien sería el autor de los audios, había varios funcionarios del Sena con la indumentaria solicitada. El movimiento de personas, típico en estos eventos del mandatario, también tuvo lugar. A este diario llegaron denuncias sobre desplazamientos desde varias zonas de Antioquia hacia Medellín, con el fin de aglutinar más personas en el evento. Por ejemplo, se habría registrado el desplazamiento de cerca de 700 personas en 16 buses y 3 chivas. Seis vehículos habrían salido de Caucasia, dos de El Bagre, dos más desde Pueblorrico y los demás automotores desde Valparaíso, Yarumal, Santa Bárbara, Andes, Támesis y Puerto Berrío. El dato lo confirmaría la alta afluencia de población indígena, incluso con niños, que hizo presencia en el evento y que debió soportar, en el calor del mediodía, la tardanza de Petro. Pese a todos los intentos de colmar el Parque de las Luces en su totalidad, este fue un cometido que el presidente Petro y su equipo no pudieron lograr, lo que, a menos de cuatro meses de finalizar su mandato, puede ser una muestra de la falta de apoyo actual que tiene en Antioquia quien aún es el dirigente en la Casa de Nariño.

Uno de los fichos que se entregaron para los almuerzos. Foto: Cortesía.

Los fichos para reclamar comida