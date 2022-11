Si bien el Mandatario no se pronunció en el marco de esta conmemoración, con sus declaraciones del pasado ha dejado en evidencia cuál es su postura frente a la toma del Palacio de Justicia. Petro ha insistido que este acto violento ocurrido hace casi cuatro décadas atrás pudo haber sido un error del M-19, pero ha señalado que la toma se dio como una respuesta a acciones hostiles del Estado contra ese grupo guerrillero. Además, ha aclarado que no se involucró en su materialización.

Aunque el Presidente no dio declaraciones, los ojos estuvieron puestos encima suyo, pues su figura fue protagónica en el acto de conmemoración, ya que –además de asistir a la eucaristía– se reunió con los magistrados de las altas cortes y su Gobierno hizo oficial la declaración del Cristo de la Corte Suprema de Justicia como un bien de interés cultural del ámbito nacional.

El Jefe de Estado acudió a esta histórica cita en una actitud silenciosa y mesurada, y aunque prefirió no dar declaraciones por respeto a la magnitud del evento, compartió en el mismo con la vicepresidenta Francia Márquez; el Nuncio Apostólico en Colombia, monseñor Luis Mariano Montemayor; el Arzobispo de Bogotá y Primado de Colombia, monseñor Luis José Rueda; magistrados de las altas cortes y familiares de algunas víctimas de este holocausto.

A pesar de lo significativo de la asistencia del Presidente, llamó la atención que su acto de conmemoración fuera silencioso, pues al estar en la primera fila durante la eucaristía se le notó discreto y callado, y después de que concluyó el evento prefirió no atender las preguntas de la prensa. Por eso, a pesar del simbolismo que representó su participación en la actividad religiosa, su presencia contrastó con el acto previo en homenaje a las víctimas.

La presencia de Petro en el acto de homenaje a la memoria de las víctimas de la toma y retoma del Palacio de Justicia fue un hecho trascendental en términos de reconciliación, pues a pesar de que él no estuvo presente en el acto terrorista, sí llegó a portar las banderas del grupo que lo cometió, por lo que de una u otra manera su figura hace referencia a uno de los victimarios de este hecho violento en el que también tuvo responsabilidad en actos criminales el Ejército.

“Estamos aquí presentes para rememorar estos hechos con el propósito de que después de 37 años se obtengan los derechos de justicia y verdad que se han mantenido en negación, no solo para los familiares de los desaparecidos del Palacio de Justicia sino también para las víctimas y la sociedad”, señaló Alejandra.

A pesar de que el Jefe de Estado no estuvo presente en esta actividad, sí puso su grano de arena desde el Ejecutivo para honrar la memoria de lo sucedido, ya que en su lugar estuvo la ministra de Cultura, Patricia Ariza, quien firmó la resolución 0401 que le da al Cristo que sobrevivió a la barbarie (ver nota anexa) el reconocimiento como patrimonio que debe ser protegido.

Después de firmar el documento que establece medidas para garantizar la conservación de esta figura religiosa, Ariza planteó que, tanto para los creyentes como para los no creyentes, esta resolución es importante debido a que el Cristo “fue testigo de lo que sucedió y también será testigo de que esto nunca más vuelva a suceder en Colombia”.

Después de poner los arreglos florales en la placa, varios de los magistrados de las altas cortes expresaron su voz de solidaridad con las víctimas y de rechazo con este hecho criminal que acabó con la vida de 90 personas entre magistrados, funcionarios, civiles, guerrilleros y uniformados.

La magistrada Cristina Pardo, presidenta de la Corte Constitucional, dijo en su intervención que quienes son jueces deben saber que para impartir “verdadera justicia es necesario un ambiente de respeto porque en medio de la violencia esto no es posible”. En esa línea, Pardo agregó que es necesario que el país traiga a la memoria lo que ocurrió en el Palacio de justicia a inicios de noviembre de 1985 y apuntó que “se debe hacer todo lo posible para que esto no vuelva a suceder (...) Con esta placa se recuerda y se demuestra a los familiares de las víctimas que su dolor no nos es indiferente”, señaló.