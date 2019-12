“Pesqueros con cocaína salen constantemente desde Venezuela”

El Caribe colombiano cuenta con 586 mil kilómetros de mar y todo ese territorio es vigilado por la Fuerza de Tarea contra el Narcotráfico N°73 Neptuno de la Armada Nacional. Sin embargo, justo esa extensión marítima es la plataforma para que grupos armados organizados al servicio del narcotráfico puedan sacar droga del país y enviarla al exterior.

Según inteligencia de esa institución, durante este 2019 por esas aguas lograron salir, al menos, 410 toneladas de cocaína que fueron cultivadas en Norte de Santander, Antioquia y Bolívar, de las cuales solo se logra incautar poco más del 20 %. EL COLOMBIANO dialogó con el Capitán de Navío Federico Alberto Sierra Zuluaga, quien está encargado de la fuerza de tarea y explicó el trabajo de esa unidad y lo que se ha logrado este año.

El Clan del Golfo y los Pachenga son organizaciones ilegales que están en su jurisdicción ¿cómo fue el trabajo contra ellos este 2019?

“Hemos logrado todo este año una incautación de algo más de 87 toneladas de cocaína, de las cuales 62 se han ubicado en el exterior y el resto en aguas territoriales del mar caribe colombiano. Estas estructuras del narcotráfico, Clan del Golfo y Los Pachenca, siguen utilizando muchas modalidades para sacar del país los estupefacientes. De las 87 toneladas, más de siete han sido incautadas en los 430 kilómetros de costa que tiene el departamento de Antioquia”.

Es un porcentaje pequeño el de Antioquia en comparación a lo que se incautó

“No es baja, lo que pasa es que son 7 toneladas incautadas en costas de Antioquia. Pero un gran porcentaje de lo que fue ubicado en el exterior sabemos, por información de inteligencia, que había salido desde el Golfo de Urabá en contenedores contaminados”.

Hace poco el mundo conoció la noticia del semisumergible que salió de costas del pacífico y logró llegar a España cargado de cocaína ¿Los ilegales que tienen en su jurisdicción tienen esa capacidad?

“No, la última información que tuvimos de semisumergibles que se dieron en el área de Urabá fue para el año 2011, desde esa época no hemos tenido ningún tipo de información sobre esos aparatos. Esto no quiere decir que no existan, pero no tenemos evidencia de que esa modalidad sea actual en esta zona”.

¿Y por qué cree que acá no se da esa modalidad?

“Hay varios factores que influyen. Entre ellos están las operaciones de control que estamos desarrollando sobre el Caribe. Los golpes que hemos dado suman pérdidas para ellos de más de mil 343 millones de dólares, dineros que no llegan a las finanzas del Clan del Golfo. Ese tipo de golpes no los deja en buena posición para comprar más armas o hasta para la construcción de aparatos semisumergibles”.

¿Entonces en esta zona del país cómo se sigue sacando la droga?

“Lo que hemos evidenciado es que la droga que sale por el Caribe tiene dos métodos principales: los contenedores contaminados que tienen como destino Europa, principalmente España, Bélgica, Holanda e Italia. También están las lanchas tipo GoFast que tienen como destino Centroamérica y Estados Unidos, sobre todo las que salen de Antioquia y Córdoba. Sin embargo, hemos detectado una modalidad nueva que es el acopio en el mar, que son buques pesqueros o más grandes que salen desde Venezuela, bordean nuestro mar territorial cargados con hasta cinco toneladas y van distribuyendo esa carga en botes más pequeños en la mitad del mar para que continúen su destino”.

¿Y esos cargamentos que salen de Venezuela son muy comunes?

“Hemos evidenciado que estos pesqueros, cargados con bastante droga, han salido muy constantemente de Venezuela. Hace algunas semanas, una de nuestras unidades estratégicas que se encontraba patrullando en la zona norte del país logró identificar un pesquero con bandera venezolana que se encontraba en aguas territoriales colombianas. Fue abordado por nuestras tripulaciones y se encontraron 2.5 toneladas de cocaína”.