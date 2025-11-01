Cortocircuito en la Casa de Nariño: la pelea que se habría generado entre Raúl Moreno y Angie Rodríguez previo al viaje de Petro a Medio Oriente

Tal parece que en la Casa de Nariño se respira un ambiente de tensión entre José Raúl Moreno, jefe (e) de Despacho de la Presidencia de la República, y Angie Rodríguez, directora del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre), quienes habrían tenido una confrontación antes de que el presidente Gustavo Petro viajara a Medio Oriente, con el fin de fortalecer los lazos políticos, económicos y diplomáticos de Colombia.

Fuentes de la Presidencia confirmaron a W Radio que el cortocircuito entre los funcionarios hizo que le retiraran a Moreno todas sus responsabilidades o, para entenderlo mejor, que la salida del sucesor de Alfredo Saade está muy cerca. “Si el señor Raúl Moreno nos está escuchando a esta hora, le queremos informar que muy pronto lo van a echar”, afirmaron desde el medio citado.

Y es que se sospecha que no hay concordancia entre los funcionarios, cuando irónicamente fue la misma Rodríguez quien recomendó a Moreno en el Gobierno, luego de que este último trabajara con ella en la Dapre. En las múltiples fotos en las que se ve al presidente en reuniones con altos líderes del Oriente Medio, no aparece por ningún lado Moreno, lo que alimenta aún más los rumores sobre su posible salida.