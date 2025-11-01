x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

menu
close

Cortocircuito en la Casa de Nariño: la pelea que se habría generado entre Raúl Moreno y Angie Rodríguez previo al viaje de Petro a Medio Oriente

El jefe (e) de Despacho de la Presidencia de la República y la directora del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre) no tendrían buena sintonía, por lo que se rumorea la posible salida de Moreno del Gobierno.

  • José Raúl Moreno y Angie Rodríguez habrían tenido una confrontación antes del viaje del presidente Gustavo Petro a Oriente Medio. FOTO: Dapre
    José Raúl Moreno y Angie Rodríguez habrían tenido una confrontación antes del viaje del presidente Gustavo Petro a Oriente Medio. FOTO: Dapre
El Colombiano
El Colombiano
01 de noviembre de 2025
bookmark

Tal parece que en la Casa de Nariño se respira un ambiente de tensión entre José Raúl Moreno, jefe (e) de Despacho de la Presidencia de la República, y Angie Rodríguez, directora del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre), quienes habrían tenido una confrontación antes de que el presidente Gustavo Petro viajara a Medio Oriente, con el fin de fortalecer los lazos políticos, económicos y diplomáticos de Colombia.

Fuentes de la Presidencia confirmaron a W Radio que el cortocircuito entre los funcionarios hizo que le retiraran a Moreno todas sus responsabilidades o, para entenderlo mejor, que la salida del sucesor de Alfredo Saade está muy cerca. “Si el señor Raúl Moreno nos está escuchando a esta hora, le queremos informar que muy pronto lo van a echar”, afirmaron desde el medio citado.

Lea también: Desde piscina a maniquíes: la lujosa nueva embajada de Colombia en Arabia Saudita que desató críticas en redes

Y es que se sospecha que no hay concordancia entre los funcionarios, cuando irónicamente fue la misma Rodríguez quien recomendó a Moreno en el Gobierno, luego de que este último trabajara con ella en la Dapre. En las múltiples fotos en las que se ve al presidente en reuniones con altos líderes del Oriente Medio, no aparece por ningún lado Moreno, lo que alimenta aún más los rumores sobre su posible salida.

“La pelea (entre Moreno y Rodríguez) llevó a que, en pleno viaje, le retiraran todas sus responsabilidades, por lo que el presidente quedó completamente solo. Al señor Moreno ya no lo quieren en la Casa de Nariño”, concluyó W Radio.

Entérese: Elecciones 2026: Alfredo Saade participará en consulta del Pacto y desde ya arrecia en polémicas propuestas

José Raúl Moreno fue nombrado encargado de la jefatura de despacho de la Presidencia hace apenas tres meses, el 16 de agosto, tras la renuncia de Alfredo Saade, de quien se conoció en agosto que sería designado como nuevo embajador de Colombia en Brasil. Incluso se publicó su hoja de vida para el cargo, y el propio Saade confirmó la noticia, asegurando que el presidente Gustavo Petro le había encomendado fortalecer las relaciones bilaterales con Suramérica.

Sin embargo, pocos días después, Saade sorprendió al negar haber aceptado oficialmente el cargo, afirmando que aún era un tema en discusión y que prefería quedarse en Colombia porque “no tenía nada que esconder”.

Siga leyendo: ¿Alfredo Saade está inhabilitado para ser candidato presidencial por haber sido jefe de gabinete un año antes de elecciones?

Preguntas sobre la nota:

¿Qué generó la pelea entre Moreno y Rodríguez?
Según fuentes, hubo diferencias de manejo y coordinación en el despacho presidencial antes del viaje de Petro a Medio Oriente, lo que provocó tensiones visibles entre ambos funcionarios.
¿Está en riesgo la permanencia de Moreno en la Presidencia?
Sí. Rumores y fuentes citadas indican que Moreno podría salir del Gobierno, pues le retiraron responsabilidades en pleno viaje presidencial.
¿Cómo afectó esto el viaje de Petro a Medio Oriente?
La confrontación dejó al presidente sin la supervisión de Moreno en el viaje diplomático, lo que generó preocupación sobre la coordinación de la agenda internacional.

Temas recomendados

Política
Diplomacia
Casa de Nariño
Polémicas
Gobierno Nacional
Viajes
Dapre
renuncia
Colombia
El empleo que buscas
está a un clic
Ver ofertas
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto

Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida