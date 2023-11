Dau, quien es reconocido por su falta de filtros , aprovechó la celebración de Halloween para publicar un video en el que portaba una máscara con el rostro de Turbay e hizo una mímica para defender que los “malandrines” no entran a la Alcaldía de Cartagena . Esta polémica burla revivió la rencilla política que hay entre ambos y, además, podría poner en riesgo la realización del proceso de empalme en esa ciudad.

Aunque por lo general la transición del mandato entre los alcaldes salientes y los electos se da sin mayores inconvenientes , esta vez parece que no será así. Esto se debe a que se están presentando fricciones en el cambio de gobiernos locales y el caso más evidente es el de Cartagena , donde el alcalde William Dau rompió todos los protocolos al disfrazarse y burlarse de su sucesor, Dumek Turbay, tras 48 horas de las elecciones.

A menos de dos meses para dejar su cargo, el alcalde no desentonó de su faceta de activista y se burló en redes sociales de quien lo reemplazará en el cargo, al tratarse de un dirigente a quien señaló incluso en plena campaña de ser “corrupto” . Y no es la primera vez que Dau usa esta estrategia del disfraz, pues había hecho lo mismo en 2020 para burlarse de William García Tirado , a quien venció en las elecciones de 2019.

Y no se trata de un caso aislado , ya que estos choques entre los mandatarios entrantes y salientes también se están presentando en otras ciudades como Medellín , donde el alcalde electo, Federico Gutiérrez , anunció una auditoría forense, y en Bucaramanga , donde empezó el proceso de empalme entre los dos mandatarios, y hubo fricciones y pullas.

“Triki triki Halloween, quiero plata para mí, si no hay plata para mí, se me cae la nariz”, dijo Dau en el video en el que aparece disfrazado como Turbay con una bolsa con el símbolo de pesos en la mano. El alcalde entrante respondió que le preocupa “la salud mental” de Dau y, en medio de la polémica, reconoció que el proceso de empalme entre ambos no está avanzando.

El magíster en Gobierno y Políticas Públicas, Santiago Silva, planteó que el empalme entre los gobiernos locales que están próximos a hacer transición no debe limitarse por posturas o intereses políticos, ya que se trata de un ejercicio técnico que tiene como finalidad la “correcta administración desde lo público”.

“El empalme se hace para que el cambio de gobierno sea lo menos traumático posible. Es un escenario para compartir información e identificar líos que se deben resolver de la administración saliente. En él lo técnico se sobrepone a lo político”, expuso Silva, quien es docente de la Escuela de Artes y Humanidades de la Universidad Eafit.

Tras la polémica que se desató por el disfraz, Dau aclaró que adelantará el empalme sin contratiempos, pero Turbay respondió que no es así. Este jueves el alcalde electo se negó a asistir a un foro sobre turismo en esta ciudad y aclaró que “todas las actividades que se realicen con el gobierno entrante estarán enmarcadas en el proceso de empalme que por solicitud de alcalde Dau, no comenzarán por ahora”.