Timochenko dice que se salvó gracias a la Policía y al Ejército

En entrevista con La Crónica del Quindío, Rodrigo Londoño, conocido como Timochenko, explicó detalles sobre el intento de atentado que sufrió en su contra el pasado domingo 12 de enero, fraguado, al parecer, por sus antiguos compañeros Hernán Darío Velásquez, alias “el Paisa” y Luciano Marín, alias “Iván Márquez”, quienes no se acogieron al Acuerdo de paz y continúan armados.

Londoño aseguró que hay mucha gente, incluso de su propio partido, que está esperando que él “despotrique del gobierno”, sin embargo, hizo un llamado a la reconciliación y reconoció que no estaría hablando ante esos micrófonos si no fuera por “la Policía Nacional de Colombia, con el apoyo del Ejército de Colombia, que estuvieron siempre pendientes de mi vida y frustraron el asesinato que se iba a realizar en mi contra”.

Descartó que la noticia del atentado se tratara de una “cortina de humo” por parte del gobierno para distraer a la opinión pública del caso de las chuzadas. Por el contrario, confirmó que la Unidad Nacional de Protección (UNP) lo llamó desde noviembre del 2019 para decirle que habían descubierto un plan para atentar contra él y “que no lo iban a hacer en Bogotá porque lo veían muy difícil y que iban a esperar a que yo saliera a región para cometer el atentado”, acuñó Londoño.

“Cuando llegué a Quindío, me dijeron que la amenaza estaba alrededor de la finca donde yo me estaba quedando. Me tocó confiar en ellos, tengo confianza en la profesionalidad de los policías y del equipo que estaba al frente de esa tarea!”, añadió el jefe del partido Farc frente al atentado que efectivamente frustraron la autoridades durante el fin de semana pasado.

Aseguró que este evento no lo aleja de su compromiso por sacar adelante el acuerdo de paz. “Estoy aquí, diciéndole a Colombia que sigo firme con mi compromiso por la paz y la reconciliación de los colombianos (...) quiero decirle a mis camaradas, porque uno sabe que no van a dejar de insistir en tratar de matarlo a uno, que si en algún momento lo logran, que eso no sea motivo para no seguir en la lucha. Somos más de 12 mil exguerrilleros que ya estamos en la sociedad colombiana”, puntualizó.

Expresó que esto le duele y que se siente triste, “porque son dos muchachos que venían convencidos que iban a matar a un traidor (...) la forma como a esos muchachos los envenenan... Da pesar que sean señores que estuvieron con uno, que compartimos situaciones complejas, difíciles, pero también felices, en medio de la confrontación, que uno no entiende por qué tomaron esa decisión”, dijo Londoño frente a la presunta autoría de sus antiguos camaradas “el Paisa” e “Iván Márquez”.

Además, dijo que este tipo de eventos le sirven “en bandeja de plata a la ultraderecha para tratar de frenar las luchas y la gran movilización que se está gestando en Colombia”.