“Indudablemente hay unas historias y unos antecedentes, hace más de 14 años el secretario de Estado de EE.UU., John Kerry, sacó a las Autodefensas de la lista de grupos terroristas internacionales, lo cual significaba que las personas que estuvieron en esos grupos podrían intentar estar en la política. Siendo así, que no es de hoy esa voluntad, y que además ha habido colaboración eficaz con la justicia internacional y la colombiana desde la jurisdicción de Justicia y Paz, pues indudablemente esos mecanismos procedimentales para la construcción de la paz deben ser habilitados por los dos países”.

“De acuerdo con lo escuchado en el discurso de posesión del presidente Petro, es clara la posibilidad de que todos los colombianos que quieran dialogar en torno a la paz se sumen al mismo. Se habla ya de diálogos regionales y se deberá habilitar el mecanismo internacional para que ellos puedan participar de esa alternativa. Es conveniente empezar a reflexionar sobre distintas realidades, como los acuerdos suscritos sobre el tema de repatriación. Mire que hoy las noticias muestran cómo EE.UU. intenta hacer un intercambio entre la basquetbolista detenida en Rusia, por un empresario ruso que está en EE.UU. Es decir, son temas que, al igual que la extradición, que se convirtió en una política para callar la verdad, deben ser revisados, y esa posibilidad creemos que la daría el nuevo Gobierno. Por terribles que sean los crímenes cometidos por algunas personas, como el caso de Gilberto Rodríguez Orejuela (exjefe del cartel de Cali), no debemos olvidar que también tenía derecho a una muerte digna en su país (murió en una prisión norteamericana). Con sobradas razones, como una fracasada lucha antidrogas y la violencia generalizada en nuestro país, por parte del Gobierno debería existir la intención de buscar una renegociación sobre estos tratados, que tendrán incidencia directa sobre el conflicto en el país”.

En caso de que el gobierno de Petro acepte la participación de estos excomandantes extraditados, necesariamente habría que contar con la postura de la Casa Blanca. ¿Ve posible esa coordinación?

“El gobierno de EE.UU. es el más preponderante en la lucha antidrogas, razón por la cual entre Colombia y EE.UU. hay suscritos acuerdos no solo en materia de extradición sino de repatriación, y en muchas otras materias, que terminan incidiendo en los resultados de la violencia en nuestro país. Entonces una revisión a las políticas y a los momentos en los cuales se hicieron esos tratados, es fundamental en este momento, pues la voluntad de EE.UU. es un requisito sin el cual no sería posible construir la paz total. Reitero que es necesario analizar los mecanismos de repatriación, al igual que los de extradición, que no puede seguir siendo una política del Estado para callar la verdad”.

“Don Berna” y “Cuco Vanoy” fueron comandantes hace muchos años, ¿todavía tienen incidencia en los conflictos de hoy? ¿Qué aporte real podrían hacer?

“Recuerde que la verdad, entre más tiempo pasa, más valiosa es. Y quienes detentaron esos poderes militares, económicos y políticos en su momento, es muy probable que quieran seguir sumándose a esa intención. Lo que hoy ocurre es que la ley de Justicia y Paz, en mi criterio de abogado, se quedó corta en la construcción de la verdad; y la JEP, desafortunadamente, está siendo muy restrictiva en aportar su espacio para la construcción de esa verdad (de los paramilitares). Por lo tanto, las modificaciones que se hagan a la justicia transicional serán fundamentales y, presumo que motivo de estudio del Gobierno Nacional, para sumar a estos actores que también quieren hacer parte de la paz total”.