Dijo, en todo caso, que la idea es novedosa en términos jurídicos y que no es del todo descabellada, pues se ha aplicado en Estados Unidos, Italia y otras naciones con alta incidencia de crimen organizado.

En diálogo con EL COLOMBIANO un fiscal especialista en extinción de dominio dijo que, sobre este punto, le preocupan dos cosas: “la primera y la más obvia es que podrían declarar mucho menos de lo que en realidad tienen y, aún así, quedarse con una buena tajada de las rentas ilegales. Y, la segunda, es que el borrador que hasta ahora conocemos no específica quién se quedaría con esos montos, si solo los cabecillas o si llegaría también a los razos”.

De manera textual, uno de esos artículos -revelados por el periodista Daniel Coronell dice que los ilegales podrán “conservar el derecho de dominio sobre uno o algunos de los bienes cuyo origen sea consecuencia de una actividad ilícita, siempre y cuando su valor comercial no supere el diez por ciento (10%) del total de los bienes objeto de colaboración”.

Los rasos podrían esquivar la cárcel

Otro artículo del borrador imita un principio del Acuerdo de Paz firmado con la extinta guerrilla de las Farc: los combatientes razos no pagan igual ante la Ley que los comandantes y altos mandos, quienes son los máximos responsables.

Según el proyecto, para los ilegales que no llegaron a altos mandos y no participaron en grandes acciones criminales habría un trato diferenciado que les otorgaría hasta 5 años en programas de reinserción, aunque no aclaran si eso sería privados de la libertad o en una libertad restringida.

Lo que sí propone el documento es que para ese mismo grupo de tropas se incorpore a la Ley el “principio restaurativo de la pena tanto en su finalidad como en su ejecución”.

Pero esa frase, que parece meramente decorativa, implica saltos tan enormes como los que ya dieron las extintas Farc. Para el caso de los excombatientes de esta guerrilla, las “penas restaurativas” pueden ser sembrar árboles, construir carreteras y similares.

Para los jefes, en cambio, el borrador plantea que deberán ser condenados por su delitos y sometidos a un período de cárcel de, por lo menos, la cuarta parte de su sentencia.

Para ellos, el Gobierno busca que haya permisos especiales y progresivos que irían de 72 horas de libertad, 15 días y hasta 2 meses a medida que se vaya cumpliendo la pena y que demuestren buen comportamiento.

Defensoría y Fiscalía obtendrían “súper poderes”

Aunque hasta ahora es uno de los puntos menos explicados, el documento plantea otorgarles “poderes” especiales a esas dos entidades con el fin de hacer más ágil el proceso judicial al que serán sometidos los que hagan la paz.

Para la Defensoría del Pueblo, el comisionado propone que pueda representar a las víctimas -como ya lo hace ante la Jurisdicción Especial para la Paz, por ejemplo- y que, en caso de que las decisiones no satisfagan a las víctimas, pueda “ordenarle” al fiscal del caso que aclare o corrija una imputación de cargos.

En cuanto al ente acusador, el proyecto plantea que, una vez termine el proceso de negociación con el Gobierno, sea el fiscal General de la Nación el que decida si la imputación de cargos y la eventual absolución de los procesados se da o se estudia de nuevo.