La tragedia sacude la vida de Jorelyn Carabalí, jugadora de la Selección Colombia Femenina

A sus 26 años, Jorelyn ha tenido que sobreponerse a una vida marcada por la tragedia. Aunque creció en ambiente familiar tranquilo, a las orillas del río, en un corregimiento de Cauca, la violencia se ha atravesado en su camino por lo menos en tres ocasiones.

No es la primera vez que enfrenta la muerte de un ser querido. En 2017, su hermano Juan Francisco, de 14 años, fue asesinado en medio de una balacera en un barrio de Cali, justo antes de que a Jorelyn la convocaran para ser parte del equipo Atlético Huila. “Cuando se acabó la Liga, regresamos a la escuela para seguir trabajando. A los pocos meses, mi hermano falleció y pocos días después me llamaron de la Escuela. El presidente de Atlético Huila quería contar conmigo y otras jugadoras, pero yo no me quería ir por el momento que atravesaba”, dijo Jorelyn a un portal de fútbol.

Cuando apenas se reponía de la pérdida de su hermano, Jorelyn se volvió a enfrentar a la muerte. Para 2022, falleció su sobrino, en plena disputa por la Copa América. Así lo dejó saber el director técnico Nelson Abadía a través de un mensaje de apoyo a la jugadora. “Hubo un suceso familiar con una de nuestras futbolistas. Eso quiere decir que somos tan unidos que nos afecta todo. Fue la muerte de un sobrino de Jorelyn Carabalí”.

Sin embargo, las personas cercanas a la futbolista resaltan la fuerza que la ha sostenido en pie. El profesor Mario Janer, su entrenador durante un tiempo, asegura que “ella es una luchadora. Tantas caídas y ella se sigue levantando y sigue siendo una triunfadora”.

Jorelyn ha sido fiel a sus muertos y en ellos encuentra la fuerza cuando siente que le faltan las ganas para seguir adelante. Por eso, en algunos partidos, cuando venda sus manos, acostumbra escribir los nombres de sus seres queridos fallecidos: su sobrino, su hermano, su abuela... Ahora, Paulo Andrés pasará a ser un nombre más escrito en su mano para que la acompañe en los partidos difíciles.

“Después de momentos no tan buenos esta semana, tú me bendices hoy con una oportunidad más de luchar por mis sueños y enorgullecer a mi familia, a esos angelitos que me acompañan desde lo más alto. Abuelita, sobrino, esto es por ustedes. Los llevaré siempre en mi corazón”, se lee en las publicaciones de redes sociales de la joven promesa del fútbol colombiano.