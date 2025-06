Patrullera que golpeó a un joven con bolillo dijo que él la estuvo extorsionando por cuatro meses: “Te faltan $700″

Pérez Romero explicó a City Tv que Rojas la estuvo extorsionando durante cuatro meses a cambio de no publicar el video del altercado en redes sociales. También dijo que el caso ocurrió el 15 de octubre de 2024 en el humedal Juan Amarillo (localidad de Suba en Bogotá ) y que desde aquel momento le empezó a exigir más de un millón de pesos por su silencio.

“Él me decía que eso no se iba a quedar así, que todo bien. Entonces le suministré los datos y le dije dónde podía instalar la denuncia”, añadió Pérez, mientas mostraba unas capturas de chat de Whatsapp en donde se veía algunas fotografías de la cara de Juan Sebastían y un texo en donde le decía “te faltan 700”, haciendo referencia al millón de pesos que pedía.

Mencionó además que Rojas no interpuso la denuncia el mismo día de los hechos, por lo que esperó los cuatro meses para publicar el video tras no recibir el dinero de la extorsión.

“El comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá me escuchó en su momento, y gracias a él me aceptaron la denuncia por extorsión”, puntualizó la patrullera, quien no aceptó los cargos el delito de lesiones personales a título de dolo y pidió ser reincorporada a la institución.

