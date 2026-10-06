María Fernanda Cabal casó pelea con José Obdulio: así pujan por el liderato en la derecha

Empiezan a calar en el mundo político los nuevos movimientos de figuras de derecha. María Fernanda Cabal no lleva ni una semana con su propio partido político y ya se conocen reacciones que vienen de diferentes sectores. Uno de ellos desde su antigua militancia.
La exsenadora del Centro Democrático lidera ahora el Partido Republicano, colectividad que anteriormente se denominaba Liga de Gobernantes Anticorrupción y que fue creada por el fallecido ingeniero Rodolfo Hernández. Precisamente, José Obdulio Gaviria, exsenador y una de las figuras históricas del uribismo, se refirió a la colectividad de la que ahora Cabal es líder.
Al ser consultado por Red+ Noticias sobre la posibilidad de que el Centro Democrático llegue a una alianza con el Partido Republicano, Gaviria aseguró que “con la muerte de Rodolfo (Hernández) ese partido no existe. Ni siquiera la (excandidata a) vicepresidente que estaba en la Cámara, Marelen Castillo, creía en eso”.
Esas palabras generaron un choque inmediato. En su primera publicación oficial en X, el Partido Republicano salió en contra del excongresista. “Aprovechamos nuestra primera publicación como Partido Republicano para contestarle al señor José Obdulio Gaviria, del ala comunista del Centro Democrático, que parece que viviera en Cuba y estuviera desconectado de la realidad”, sentenció la colectividad.
Y adjuntaron una captura de pantalla de la resolución que reconoce la existencia, denominación, logo y otros detalles del Partido Republicano. Sin embargo, Gaviria no fue el único que reaccionó. EL COLOMBIANO habló con varias fuentes enteradas del escenario político al respecto.