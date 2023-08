El presidente Gustavo Petro “es un hombre ambiguo”. Ese es el cuestionamiento que le hace el senador del Partido de la U, Juan Felipe Lemos , al jefe de Estado en esta conversación con EL COLOMBIANO en la que dejó claro que aún no hay un acuerdo en esa bancada sobre si apoyar o no al Gobierno, porque están esperando a que Petro acepte llegar a consensos .

Cuando el Partido de la U pasó a la independencia le descuadró las cuentas al Gobierno y ustedes ahora son determinantes para que las reformas prosperen o se hundan. ¿Cómo están las cuentas de los votos?

“Nosotros no rompimos la coalición: fue el presidente el que decidió romperla de manera intempestiva mediante un trino. Nuestra línea de independencia es respetuosa, no radical. La bancada de Cámara y Senado del Partido de la U no va a ser palo en la rueda para que el Gobierno pueda cumplir sus propósitos, pero eso no significa que vayamos a ser complacientes, que vayamos a actuar como caballos cocheros o como borregos rumbo al matadero. Vamos a estudiar cada tema porque ese gran acuerdo nacional tiene que tener un elemento principal: consenso”.

¿En qué ha cedido el Gobierno en torno a los diálogos?

“Hasta ahora, en nada. No hemos empezado a adelantar ninguna discusión, lo que hemos tenido es una conversación previa sobre el interés del gobierno de avanzar en ese acuerdo nacional”.