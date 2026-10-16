MinCultura Paola Holguín defiende el retiro de piezas del Museo Nacional: “No puede ser un espacio de apología al delito”

La ministra de Cultura, Paola Holguín, defendió la revisión de los contenidos y las exposiciones del Museo Nacional, en medio de la controversia por el retiro de cerca de 30 piezas relacionadas con las luchas de las personas LGBTIQ+, los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, la Unión Patriótica y el acuerdo de paz de 2016. En un pronunciamiento titulado Sobre el Museo Nacional, Holguín afirmó que la institución debe reflejar “el alma de la Nación” y cumplir su función de conservar, proteger y difundir el patrimonio cultural, histórico y artístico de Colombia. En contexto: Retiro de obras del Museo Nacional genera controversia sobre la memoria histórica; MinCultura defendió la decisión, mientras aumenta el rechazo La ministra sostuvo que el museo no debe servir como instrumento de “adoctrinamiento político” ni convertirse en un espacio para difundir versiones sesgadas de la historia. También afirmó que la institución no puede ser “un espacio de apología al delito o revictimización” y debe respetar los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición. Otro de los argumentos expuestos por Holguín fue la protección de los niños frente al acceso a material sensible. Según indicó, el museo debe velar por sus derechos fundamentales, que tienen carácter prevalente de acuerdo con el artículo 44 de la Constitución.

La ministra agregó que la museología y la curaduría de los espacios a cargo del Ministerio están siendo evaluadas y rediseñadas para cumplir su misión de salvaguardar, investigar, conservar y difundir el patrimonio nacional. Sin embargo, su pronunciamiento no detalló las razones específicas para retirar cada una de las piezas ni aclaró si la decisión pasó por los comités curatoriales del Museo Nacional.

Las críticas por el retiro de las piezas

David Pérez, activista político y LGBTIQ+ consultado por EL COLOMBIANO, cuestionó tanto el retiro de los símbolos como la forma en que, según su interpretación, se habría tomado la decisión. Pérez señaló que prescindir de las decisiones de los comités curatoriales dejaría en evidencia, a su juicio, una falta de reconocimiento al trabajo de los expertos que han dedicado su vida a preservar la memoria, la historia y la cultura del país. “El gobierno busca tomar decisiones a través de un lente ideológico y no desde una perspectiva rigurosa y respetuosa con la cultura, las víctimas y las comunidades que durante tanto tiempo han luchado por el reconocimiento de sus memorias”. También advirtió sobre el riesgo de que las decisiones relacionadas con las exposiciones respondan a una orientación ideológica y no a criterios rigurosos que tengan en cuenta a las víctimas y a las comunidades que han reclamado el reconocimiento de sus memorias.

El activista sostuvo que retirar estos elementos no elimina las luchas de las comunidades, pero sí puede dificultar que otras generaciones conozcan sus historias y reivindicaciones. Entre los elementos retirados estaban una bandera del orgullo perteneciente a Elizabeth Castillo, un ejemplar de la revista La Ventana Gay, fotografías de movilizaciones por los derechos de las personas LGBTIQ+ y materiales de la Fundación Sí Mujer sobre derechos reproductivos. También fueron desmontados un afiche de campaña de Bernardo Jaramillo Ossa, candidato de la Unión Patriótica asesinado en 1990; una pieza relacionada con Carlos Pizarro, excomandante del M-19 asesinado ese mismo año; el llamado Balígrafo, elaborado con una bala y utilizado para firmar el Acuerdo de Paz de 2016, y una papeleta de la Séptima Papeleta, antecedente de la convocatoria a la Asamblea Nacional Constituyente de 1991. Para consultar contenido prémium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el mundo, regístrese aquí .

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