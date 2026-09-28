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Paneles en casas deshabitadas y obras sin iniciar: así va millonario proyecto solar del Gobierno Petro en La Guajira

Hay denuncias sobre fallas técnicas y paneles solares ubicados en viviendas deshabitadas; los contratistas ya habrían recibido más de $100.000 millones en anticipos.

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El Colombiano
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hace 3 horas
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Ni tres meses han pasado desde la salida del gobierno de Petro y ya hay proyectos que quedaron en veremos que empiezan a salir a la luz. Uno de ellos es el convenio suscrito entre el Ministerio de Minas y Energía y Dispac, empresa distribuidora de energía del Chocó, para instalar soluciones fotovoltaicas en comunidades de La Guajira.

Este es un proyecto de más de $300.000 millones con el que el gobierno de Gustavo Petro buscaba llevar energía solar a 10.664 viviendas vulnerables de La Guajira; sin embargo, apenas ha beneficiado a 862, equivalente al 8,1 % de la meta. Lo anterior, pese a que los cronogramas contemplaban avances muy superiores para esta fecha.

El contrato tiene plazo hasta el 30 de noviembre para completar las instalaciones y ponerlas en funcionamiento.

Además, un recorrido llevado a cabo por Semana evidenció que todavía hay rancherías en las que las obras ni siquiera han comenzado, instalaciones con fallas y paneles ubicados en viviendas deshabitadas.

Paneles en casas deshabitadas y obras sin iniciar: así va millonario proyecto solar del Gobierno Petro en La Guajira

Y es que el rezago es evidente frente a los cronogramas. Para esta fecha, los lotes 1 y 4 debían tener un avance cercano al 93,5 %, mientras que los lotes 2 y 3 estaban proyectados en 69,5 %. En la práctica, el avance reportado implicaría retrasos del 84 % en el lote 1, 67 % en el lote 2, 59 % en el lote 3 y 83 % en el lote 4.

La situación adquiere mayor relevancia porque los cuatro contratistas ya habrían recibido más de $100.000 millones en anticipos. A pesar de esos desembolsos, la mayoría de las soluciones todavía no han sido instaladas.

El plazo contractual está previsto hasta el 30 de noviembre. Antes de esa fecha, además de instalar los paneles, los contratistas deben poner en funcionamiento los sistemas, capacitar a los beneficiarios y completar las actividades de cierre del proyecto.

Comunidades siguen esperando

El recorrido del medio ya citado por comunidades indígenas de Maicao y Albania encontró habitantes que aseguran haber sido censados y georreferenciados, pero que todavía no reciben los equipos.

En varias rancherías incluidas dentro del proyecto todavía no habían comenzado las instalaciones. Los habitantes señalaron que en algunos casos ya se habían realizado censos, fotografías y georreferenciaciones de las viviendas, pero después de esos procedimientos no habían regresado los equipos encargados de ejecutar las obras.

En Montañita, comunidad incluida en el lote 2, estaban previstas 72 soluciones fotovoltaicas. Según los testimonios recogidos por Semana, allí aún no habían llegado los materiales.

Una situación similar fue reportada en Mouwasira, incluida en el lote 4 y con 82 usuarios previstos. Allí, los habitantes aseguraron que habían sido contactados meses atrás, pero que las instalaciones no habían comenzado.

El problema se repite en Kululumana, donde se había anunciado la energización de 48 viviendas y los residentes aseguraron que los paneles todavía no habían sido instalados.

Estos testimonios coinciden con el bajo nivel de ejecución que reflejan las cifras oficiales entregadas sobre el convenio.

Fallas y equipos en casas vacías

En las comunidades donde sí se instalaron sistemas fotovoltaicos también hay reportes de problemas.

Una habitante de Wayachón aseguró que algunos equipos dejan de funcionar durante días y deben ser reparados. Según su testimonio, una batería incluso se habría quemado.

Pero uno de los hallazgos que más llama la atención corresponde a viviendas que permanecen desocupadas. Una mujer habitante de Wayachón aseguró que hay paneles instalados en casas donde no vive nadie y que cerca de diez equipos habrían quedado sin asignar.

Hay plantas instaladas, pero ahí no vive nadie. Son casas no habitadas”, afirmó.

El proyecto ya había sido cuestionado por los contratistas vinculados a su ejecución. Es más, ya se conocían previamente posibles nexos con compañías mencionadas en el escándalo de Centros Poblados y vínculos familiares con la senadora Martha Peralta, salpicada por el caso del escándalo en la Ungrd.

Ahora, el bajo nivel de ejecución y los testimonios recogidos en las comunidades ponen el foco en el cumplimiento de un contrato que debe estar terminado en noviembre.

Semana consultó a la empresa Distribuidora del Pacífico S.A. E.S.P. (Dispac) por los retrasos, los problemas denunciados por los habitantes y los contratistas involucrados, pero señaló que no obtuvo respuesta.

Lea también: El poder detrás de las regiones: así se mueven los enlaces de Abelardo en los territorios

Bloque de preguntas y respuestas:

¿De qué trata el proyecto de energía solar en La Guajira y cuál es su avance actual?
Es una iniciativa con un presupuesto superior a los $300.000 millones que busca llevar paneles solares a 10.664 viviendas vulnerables en La Guajira. A pesar de que el contrato vence el 30 de noviembre, el avance reportado a septiembre alcanzaba únicamente 862 viviendas energizadas (8,1 % de la meta).
¿Cuáles son los lotes con mayores retrasos en la instalación de los paneles?
El cronograma del proyecto presenta desfases significativos en la ejecución de sus cuatro lotes: Lote 1: Retraso del 84 % (debía estar al 93,5 %). Lote 2: Retraso del 67 % (debía estar al 69,5 %). Lote 3: Retraso del 59 % (debía estar al 69,5 %). Lote 4: Retraso del 83 % (debía estar al 93,5 %).
¿Qué anomalías se han encontrado en las rancherías beneficiarias?
En visitas a comunidades como Montañita (Lote 2), Mouwasira (Lote 4) y Kululumana, los pobladores denunciaron que, tras ser censados y georreferenciados, las obras ni siquiera han iniciado. En sectores como Wayachón se reportaron fallas técnicas en los equipos instalados, baterías quemadas y paneles solares colocados en viviendas totalmente deshabitadas.

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