Paloma Valencia rechazó el nombramiento de Daniel Quintero como superintendente de Salud: “Es una vergüenza”

Pese a las críticas de expertos, gremios y sectores políticos, el 23 de abril de 2026, el Gobierno nacional de Gustavo Petro oficializó, mediante el Decreto 0433, la designación de Daniel Quintero Calle como nuevo superintendente nacional de Salud.
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La decisión, amparada en las facultades de la Ley de Garantías Electorales para suplir vacantes definitivas, desató una tormenta política de críticas a raíz de este nombramiento, que se dio sin importar las acusaciones e investigaciones en contra de Quintero.
Una de las críticas más contundentes —entre tantas— tras la ratificación del exalcalde en el cargo fue la de la senadora y candidata presidencial, Paloma Valencia, quien señaló que nombrar a una persona investigada por corrupción demuestra “el negocio” de la salud para el Pacto Histórico.