“A mí sí, la empresa que los llevó a ellos me regaló el viaje, pero me voy a confesar: mi viaje se lo regalé a Adriana León, que es una mujer humilde que no ha podido quizá ni viajar a San Andrés. Dije: ‘ Sí, yo puedo pagar mi viaje’. Yo me lo pagué y le pueden preguntar a la empresa” , aseguró durante el programa, además de enfatizar que no es dueño de ninguna agencia de viajes.

Sobre los señalamientos en su contra, que insinuaban que se estaba lucrando con la fe de todas estas personas, especialmente de la tercera edad, rechazó tales afirmaciones y las calificó de “irrespetuosas” y “grotescas”, para después señalar que “si yo pudiera denunciar realmente eso que están haciendo en YouTube, yo lo haría porque no me parece justo que puedan denigrar. Yo estoy acostumbrado, pero en este momento de dolor eso no se hace”, indicó.

Otro de los temas que abordó el padre “Chucho” durante la entrevista fue su supuesta relación con la modelo y presentadora Jessica Cediel. Aclaró que no es cierto que haya sostenido una relación con ella, y mucho menos que sea el padre de su hijo.

“Es una mujer muy buena, la quiero con todo mi corazón. En sus momentos, en sus relaciones, yo me acercaba y compartía con ella”, explicó, además de no sería la única persona con quien le han inventado una relación de carácter amorosa, según dijo el diácono. “A mí me ven con mi hermana y ella es mi amante, a mí me ven con mi hermano y él es mi amante”, apuntó.