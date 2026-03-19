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¿Pabellón especial para Zulma Guzmán? Esto dice el director del INPEC sobre su posible reclusión

Mientras avanza su proceso de extradición en Reino Unido, el INPEC analiza trasladar a Zulma Guzmán a un pabellón especial en Bogotá. Conozca las declaraciones del director de la entidad.

  • Zulma Guzmán enfrenta un proceso de extradición mientras las autoridades evalúan condiciones especiales de reclusión por seguridad y avance de la investigación. FOTO: EL COLOMBIANO.
    Zulma Guzmán enfrenta un proceso de extradición mientras las autoridades evalúan condiciones especiales de reclusión por seguridad y avance de la investigación. FOTO: EL COLOMBIANO.
El Colombiano
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hace 3 horas
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En medio del proceso de extradición que se adelanta en Reino Unido contra Zulma Guzmán, señalada por su presunta responsabilidad en varios casos de envenenamiento con talio de dos menores en Bogotá, el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC) confirmó que estudia su posible reclusión en un pabellón especial de la cárcel El Buen Pastor, en Bogotá.

El director del INPEC, el coronel Daniel Gutiérrez, explicó que la decisión aún no está tomada y que responde a factores relacionados con la seguridad, así como a requerimientos planteados por la defensa de Guzmán y por autoridades internacionales.

Lea aquí: Caso Zulma Guzmán: Fiscalía confirmó que no solo las niñas sino la mamá de una de ellas fue envenenada con talio

Según el funcionario, aunque el sistema penitenciario colombiano enfrenta dificultades como el hacinamiento y limitaciones en infraestructura, se están evaluando alternativas que garanticen condiciones adecuadas de reclusión. En ese sentido, indicó que El Buen Pastor cuenta con pabellones especiales que podrían ajustarse a las necesidades del caso, al ofrecer mayores condiciones de seguridad y protección.

Director del INPEC, el coronel Daniel Gutiérrez. FOTO: INPEC.
Director del INPEC, el coronel Daniel Gutiérrez. FOTO: INPEC.

“El país tiene dificultades en términos de hacinamiento, pero se cumplen las condiciones necesarias solicitadas por la defensa y entidades internacionales. Hemos trabajado articuladamente con la Fiscalía, el CTI, la Policía y otros organismos para evaluar estas condiciones”, señaló Gutiérrez.

Siga leyendo: Nueva víctima en caso Zulma Guzmán: su cuñada habría sido envenenada con talio meses antes

El director del INPEC enfatizó que la prioridad será proteger la vida y la integridad tanto de la persona privada de la libertad como del personal penitenciario. Asimismo, indicó que dentro del proceso se están valorando aspectos relacionados con la salud mental de Guzmán.

En ese contexto, explicó que el sistema penitenciario cuenta con programas específicos para la atención integral de las personas privadas de la libertad, que incluyen evaluaciones físicas, psicológicas y ocupacionales desde el momento de su ingreso. A partir de estos diagnósticos, se asignan procesos de resocialización o actividades orientadas a la redención de la pena, como estudio, trabajo y enseñanza.

Cárcel El Buen Pastor de Bogotá. FOTO: Juan David Correa vía X.
Cárcel El Buen Pastor de Bogotá. FOTO: Juan David Correa vía X.

Esta evaluación sobre las condiciones de reclusión se desarrolla en paralelo con la investigación penal que lidera la Fiscalía General de la Nación, la cual analiza si el caso de Guzmán podría configurarse como un patrón de conducta asociado a una posible asesina serial.

Las autoridades han identificado varias presuntas víctimas en el proceso, relacionadas con envíos de alimentos contaminados con talio. Entre ellas se encuentra Elvira Restrepo, cuñada de Guzmán, quien en enero de 2025 habría recibido en su vivienda un domicilio con chocolates presuntamente adulterados.

Amplíe la noticia: Caso Zulma Guzmán: autoridades investigan nuevos envíos de alimentos con talio a otras dos mujeres

De igual forma, se investiga un segundo caso relacionado con una mujer identificada preliminarmente como Catalina. Según registros de empresas de domicilios, este hecho correspondería a una tercera entrega de productos contaminados, lo que ampliaría el alcance de la investigación.

El avance del caso y la decisión sobre el lugar de reclusión de Guzmán continúan en análisis, en medio de un proceso judicial que podría tener implicaciones tanto en Colombia como en el ámbito internacional.

Bloque de preguntas y respuestas

¿Qué es el talio y por qué se relaciona con Zulma Guzmán?
Hasta marzo de 2026, la Fiscalía investiga el envenenamiento de dos menores, su madre, la cuñada de Guzmán (Elvira Restrepo) y una quinta víctima identificada como Catalina.
¿Cuántas víctimas se le atribuyen a Zulma Guzmán?

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