Así fue el operativo que permitió rescatar a una niña de 7 años que iba en una camioneta hurtada en Bogotá

Salen a la luz más detalles sobre el caso de hurto ocurrido el 6 de abril de este año, en el que delincuentes se llevaron una camioneta que tenía en su interior a una niña de siete años.

El hecho se presentó en el barrio Nuevo Monterrey, en Suba (Bogotá), y llevó a desplegar un amplio equipo de uniformados de la Policía Nacional para dar con el paradero del vehículo y de la menor llamada Gabriela.

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La camioneta, de color champán, fue recuperada poco después en el barrio Nicolás de Federmán, en la localidad de Teusaquillo, sobre las 11:50 p. m. de ese mismo día. Allí también estaba la menor, quien se encontraba dormida y vestía pijama y pantuflas de unicornio, por lo que no se habría enterado de lo ocurrido.