Olmedo López, exdirector de la UNGRD, fue trasladado a una clínica tras presentar quebrantos de salud

Olmedo López, exdirector de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) y testigo clave dentro del escándalo de corrupción relacionado con la entidad, fue trasladado a una clínica en Bogotá este jueves 25 de septiembre, luego de presentar quebrantos de salud en el lugar donde permanece recluido.
El exfuncionario habría presentado un fuerte dolor en el pecho y fue llevado a un centro asistencial para determinar si se trataba de una afección cardíaca. Hasta el momento no se ha informado públicamente un diagnóstico médico derivado de la valoración.