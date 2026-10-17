De $1.000 a $5.000 millones: revelan nueva cifra sobre el supuesto pago por el asesinato de Miguel Uribe

Nuevas informaciones entregadas a la Fiscalía General de la Nación y a la familia de Miguel Uribe Turbay señalan a Géner García Molina, alias John 40, uno de los hombres cercanos a Iván Márquez, como presunto financiador y cerebro del asesinato del senador y precandidato presidencial, ocurrido en Bogotá en junio de 2025.
Según una denuncia conocida por la revista Semana, el dinero destinado al crimen habría ascendido a $5.000 millones y provenido de actividades de narcotráfico y minería ilegal en la frontera con Venezuela. Los señalamientos forman parte de información que las autoridades deben contrastar dentro de la investigación.