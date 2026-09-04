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76.279 tutelas en siete meses: la Nueva EPS lideró los reclamos judiciales ante la Corte durante el final del gobierno Petro

Según registros consolidados por la Corte Constitucional, la Nueva EPS se posicionó como la entidad más demandada del país durante los últimos siete meses del mandato del expresidente Gustavo Petro, siendo un 11.5 % del total nacional.

  • La radiografía del alto tribunal muestra que la EPS encabezó las demandas judiciales con un 11.5 % del total nacional, registrando sus picos más altos de litigiosidad en departamentos periféricos como Amazonas, San Andrés, Guainía y Arauca. FOTO: Julio César Herrera
    La radiografía del alto tribunal muestra que la EPS encabezó las demandas judiciales con un 11.5 % del total nacional, registrando sus picos más altos de litigiosidad en departamentos periféricos como Amazonas, San Andrés, Guainía y Arauca. FOTO: Julio César Herrera
  • En 17 de las 33 entidades territoriales del país, el recurso judicial más utilizado por los ciudadanos apunta hacia el mismo blanco. FOTO: Defensoría del Pueblo
    En 17 de las 33 entidades territoriales del país, el recurso judicial más utilizado por los ciudadanos apunta hacia el mismo blanco. FOTO: Defensoría del Pueblo
  • De las 661.741 acciones de tutela interpuestas en Colombia en el tramo final del gobierno Petro, una sola entidad concentró más de 76.000 demandas. FOTO: Colprensa y Presidencia
    De las 661.741 acciones de tutela interpuestas en Colombia en el tramo final del gobierno Petro, una sola entidad concentró más de 76.000 demandas. FOTO: Colprensa y Presidencia
  • La radiografía del alto tribunal muestra que la EPS encabezó las demandas judiciales con un 11.5 % del total nacional. FOTO: Julio César Herrera
    La radiografía del alto tribunal muestra que la EPS encabezó las demandas judiciales con un 11.5 % del total nacional. FOTO: Julio César Herrera
El Colombiano
El Colombiano
hace 3 horas
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Entre el 13 de enero y el 31 de julio de 2026, correspondientes a los últimos siete meses del mandato del expresidente Gustavo Petro en Colombia, los despachos judiciales procesaron 661.741 acciones de tutela en todo el país.

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Esta cifra, consolidada en las más recientes mediciones de la Corte Constitucional expuestas a través de un informe detallado, dio cuenta de un panorama donde la salud y las actuaciones administrativas concentraron la mayor litigiosidad del Estado.

Y es que durante este periodo, el alto tribunal identificó 177.130 nombres únicos de entidades e instituciones demandadas. Por esta y otras razones más, la Nueva EPS, una de las más intervenidas por el gobierno del expresidente Gustavo Petro, fue la que lideró las tutelas.

En 17 de las 33 entidades territoriales del país, el recurso judicial más utilizado por los ciudadanos apunta hacia el mismo blanco. FOTO: Defensoría del Pueblo
En 17 de las 33 entidades territoriales del país, el recurso judicial más utilizado por los ciudadanos apunta hacia el mismo blanco. FOTO: Defensoría del Pueblo

El liderazgo de las demandas en salud

La Nueva EPS encabezó la recepción de tutelas a nivel nacional al acumular 76.279 recursos de amparo, lo que equivale al 11.5 % de la totalidad de las demandas radicadas en Colombia. Esta cifra reflejó las barreras que enfrentan miles de afiliados para acceder a tratamientos, citas con especialistas y la entrega de medicamentos.

La entidad de salud lideró el número de tutelas en 17 de las 33 entidades territoriales analizadas, cubriendo el 52 % del país. Los porcentajes más altos contra esta EPS se registraron en Amazonas (46.7 %), San Andrés y Providencia (45.7 %), Guainía (43.0 %) y Arauca (41.1 %).

De las 661.741 acciones de tutela interpuestas en Colombia en el tramo final del gobierno Petro, una sola entidad concentró más de 76.000 demandas. FOTO: Colprensa y Presidencia
De las 661.741 acciones de tutela interpuestas en Colombia en el tramo final del gobierno Petro, una sola entidad concentró más de 76.000 demandas. FOTO: Colprensa y Presidencia

Tránsito, Rama Judicial y víctimas en el ranking

El segundo lugar nacional lo ocuparon de forma conjunta las Secretarías de Movilidad y Tránsito, con el 10.3 % de las tutelas, debido a reclamos continuos por procedimientos sancionatorios, fotomultas y fallas en la notificación del debido proceso.

Estas dependencias dominaron el panorama en 10 departamentos (30 % del territorio), con especial incidencia en la Región Caribe y el Suroccidente, afectando a La Guajira, Cauca, Cesar, Valle del Cauca, Magdalena y Atlántico.

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La radiografía del alto tribunal muestra que la EPS encabezó las demandas judiciales con un 11.5 % del total nacional. FOTO: Julio César Herrera
La radiografía del alto tribunal muestra que la EPS encabezó las demandas judiciales con un 11.5 % del total nacional. FOTO: Julio César Herrera

En la tercera posición se ubicaron los juzgados y corporaciones de la Rama Judicial, con 35.344 tutelas (5.3 % del total), motivadas por actuaciones, decisiones o dilaciones procesales. En Bogotá, la mayor proporción de demandas se dirigió contra la Rama Judicial y los despachos de juzgados, abarcando el 8.5 % del trámite en la capital.

Por su parte, la Unidad para las Víctimas (UARIV) sumó 19.909 tutelas, con picos en Caquetá (25.9 %), Nariño (15.3 %) y Putumayo (12.5 %), originados por retrasos en el pago de indemnizaciones administrativas y demoras en derechos de petición.

Otras entidades y dinámicas regionales

Las clínicas u hospitales (IPS) registraron 18.865 tutelas (2.9 % nacional), concentradas en Antioquia, Valle del Cauca y Santander por fallas en urgencias complejas, falta de camas UCI y retrasos en insumos.

Asimismo, las administradoras del Sistema General de Pensiones, encabezadas por Colpensiones, figuraron por reclamos sobre resolución de peticiones, liquidación de mesadas y reconocimiento de bonos pensionales.

Por esta razón, las alcaldías y gobernaciones también resultaron requeridas por incumplimiento del derecho de petición, servicios públicos o asistencia social.

En otras zonas destacaron Capresoca EPS en Casanare (16,0 %), Emssanar EPS en Nariño (15,3 %) y Putumayo (12,5 %), y Famisanar EPS en Cundinamarca (13,3 %).

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Bloque de preguntas y respuestas

¿Cuáles fueron los departamentos con mayor cantidad de tutelas contra la Nueva EPS en 2026?
Los niveles más elevados de demandas contra la Nueva EPS se registraron en Amazonas (46,7 %), San Andrés y Providencia (45,7 %), Guainía (43,0 %) y Arauca (41,1 %). En total, esta entidad de salud encabezó el volumen de tutelas en 17 de las 33 entidades territoriales analizadas en el informe.
¿Qué motivos principales llevaron a los afiliados a interponer tutelas contra la Nueva EPS?
Las acciones judiciales se interpusieron principalmente por barreras en el acceso a la atención en salud, destacándose las dificultades para acceder a tratamientos médicos, la falta de asignación de citas con especialistas y los retrasos en la entrega de medicamentos.
¿Qué entidades ocuparon el segundo y tercer lugar entre las más demandadas en Colombia?
El segundo lugar lo ocuparon de manera conjunta las Secretarías de Movilidad y Tránsito con el 10,3 % de los recursos, mientras que la tercera posición correspondió a la Rama Judicial (juzgados y corporaciones) con el 5,3 % de las solicitudes, equivalentes a 35.344 tutelas.
¿Por qué razones la ciudadanía tuteló a las Secretarías de Tránsito en ese periodo?
Los reclamos continuos contra las autoridades de tránsito se debieron a inconformidades con procedimientos sancionatorios, la imposición de fotomultas y las fallas recurrentes en la notificación del debido proceso a los conductores y ciudadanos.

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