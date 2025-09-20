Se repite en Huila: Ejército denuncia asonada impulsada por disidencias armadas

Un nuevo hecho de hostigamiento contra las Fuerzas Militares se registró en el municipio de La Plata, Huila, en un escenario que se ha vuelto repetitivo en regiones con presencia de grupos armados ilegales y que ha despertado rechazo en la sociedad.
Según información del Ejército, cerca de 500 personas, presuntamente presionadas por el grupo criminal Hernando González Acosta, del Estado Mayor Central, participaron en una asonada que obligó a las tropas a abordar vehículos particulares. Las personas provenían de al menos 12 veredas.