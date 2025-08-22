Novio de Laura Blanco no aceptó cargos, pero fue enviado a la cárcel tras la muerte de la joven periodista en Bogotá

Óscar Santiago Gómez Leal, señalado como el presunto feminicida de la periodista Laura Camila Blanco, fue enviado a la cárcel por orden de un juez de control de garantías en Bogotá. La Fiscalía le imputó el delito de feminicidio agravado, pero el hombre, quien era novio de la joven, no aceptó los cargos.
La muerte de Blanco, comunicadora social de 26 años, se conoció el pasado 27 de julio tras una caída desde el noveno piso del conjunto residencial Salitre Living, en la localidad de Barrios Unidos.
El caso generó de inmediato versiones opuestas entre su familia y el novio de la mujer. Gómez sostuvo desde el inicio que se trataba de un suicidio, sin embargo, los familiares de la joven rechazaron esa explicación y denunciaron que se trató de un feminicidio.