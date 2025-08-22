x

Novio de Laura Blanco no aceptó cargos, pero fue enviado a la cárcel tras la muerte de la joven periodista en Bogotá

El abogado de la familia Blanco afirmó que existieron contradicciones en el relato del novio de Laura y las pruebas de la Fiscalía apuntan a un escenario de violencia de género.

    Un juez le impuso medida de aseguramiento en cárcel a Óscar Santiago Gómez Leal, presunto feminicida de su novia Laura Blanco en Bogotá. FOTO: FISCALÍA
El Colombiano
22 de agosto de 2025
bookmark

Óscar Santiago Gómez Leal, señalado como el presunto feminicida de la periodista Laura Camila Blanco, fue enviado a la cárcel por orden de un juez de control de garantías en Bogotá. La Fiscalía le imputó el delito de feminicidio agravado, pero el hombre, quien era novio de la joven, no aceptó los cargos.

La muerte de Blanco, comunicadora social de 26 años, se conoció el pasado 27 de julio tras una caída desde el noveno piso del conjunto residencial Salitre Living, en la localidad de Barrios Unidos.

El caso generó de inmediato versiones opuestas entre su familia y el novio de la mujer. Gómez sostuvo desde el inicio que se trataba de un suicidio, sin embargo, los familiares de la joven rechazaron esa explicación y denunciaron que se trató de un feminicidio.

Las investigaciones forenses terminaron reforzando la sospecha de la familia. Según la Fiscalía, la joven presentaba signos de asfixia y otras lesiones físicas previas a la caída, lo que contradice la hipótesis de un acto voluntario o de un accidente. Por lo tanto, la Fiscalía señaló este jueves a Gómez Leal de haberla lanzado desde la ventana del edificio.

Según las investigaciones, la tragedia ocurrió tras una celebración en el apartamento donde vivía la joven junto a su pareja al occidente de Bogotá.

Esa noche, la reunión terminó en una fuerte discusión dentro de una de las habitaciones. Allí, Óscar Santiago Gómez Leal habría atacado a la comunicadora.

En contexto: Joven bogotana murió al caer de un noveno piso y familia insiste en que fue un feminicidio: “Mi hermana no es una más, tenía sueños”

Con base en estos hallazgos, el ente acusador solicitó la captura de Gómez, efectuada por el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) en vía pública del barrio la Estrada, en la localidad de Engativá, casi un mes después de la muerte de Laura.

Según contó el abogado de la familia Oswaldo Medina a Noticias Caracol, existieron varias “contradicciones” en el relato del hombre sobre la muerte de su pareja.

“La Fiscalía ha actuado en la investigación del feminicidio de Laura Camila Blanco de forma organizada, priorizando las labores investigativas y desplegando de forma acertada su equipo de investigadores, los cuales han logrado recaudar elementos materiales de prueba, entrevistas, inspecciones judiciales y adicionalmente llegó de manera oportuna y rápida la necropsia del Instituto Nacional de Medicina Legal”, señaló el jurista.

Puede leer: Vecina del conjunto donde vivía Laura Camila Blanco dio nueva pista sobre el caso: “Estaba llorando”

Por otra parte, la madre de Laura, Cecilia Osorio, reiteró en varias oportunidades que la joven no tenía razones para atentar contra sí misma y aseguró que la verdad recaía sobre la pareja sentimental.

Sobre este caso, las autoridades también informaron que “durante varios meses la víctima fue sometida a un ciclo de violencia verbal, física y de género por parte de su pareja”, de acuerdo con el reporte oficial de la Fiscalía.

