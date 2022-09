Ante las invasiones de comunidades indígenas a predios en al menos cuatro regiones del país, el líder indígena Edwin Mauricio Capaz, consejero Mayor del Consejo regional de Indígenas del Cauca (CRIC), habló en Blu Radio de la orden que dio el Gobierno de Gustavo Petro de desalojar las zonas ocupadas.

“Hay que hacer una precisión, no son invasiones de predios, son procesos de recuperación de tierras. Hay argumentos en torno a incumplimientos de gobiernos anteriores, hay procesos que son antiguos, que no corresponden a este Gobierno y no se ha suscitado por los anuncios recientes. Frente a esto creo que (el Gobierno) no puede equivocarse como los anteriores. Los escenarios que se han abierto, que se están dando en términos de búsqueda de soluciones estructurales e inmediatas deben seguir funcionando”, dijo Capaz.