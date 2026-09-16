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Lo que se sabe del hallazgo de niña en una alcantarilla en Bogotá: esto dicen las autoridades

El caso se suma al de varias menores de edad que han sido reportadas como desaparecidas en la capital en los últimos días.

  • Varias niñas han sido reportadas como desaparecidas en la capital en los últimos días. Foto: Colprensa.
    Varias niñas han sido reportadas como desaparecidas en la capital en los últimos días. Foto: Colprensa.
El Colombiano
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hace 2 horas
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El cuerpo de una niña de entre 8 y 12 años fue hallado en una alcantarilla de la localidad de Ciudad Bolívar, en Bogotá. En el momento, las autoridades competentes verifican si se trata de una menor de 8 años que fue reportada como desaparecida en un municipio cercano a la capital y si fue víctima de abuso sexual.

Según informó Blu Radio, la niña fue hallada dentro de una tubería que está en el inicio de la montaña. Los habitantes del sector avisaron a la Policía, ya que varios menores que estaban jugando cerca de esas tuberías notaron algo extraño allí.

Los familiares de la niña desaparecida llegaron a los juzgados de Paloquemao en la noche de este 15 de septiembre para hablar con los investigadores y, en el momento, verifican si la víctima hallada es la misma menor de edad.

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“Uniformados adscritos al CAI San Francisco acudieron al llamado de las autoridades. El cuerpo de una menor de edad fue hallado dentro de un conducto hídrico. De inmediato se está trabajando de manera articulada con la Fiscalía y el Cuerpo Técnico de Investigación para establecer las causas de muerte”, aseguró el teniente coronel Carlos Torres, comandante de la Estación de Policía de Ciudad Bolívar.

Alerta en Bogotá por ola de desapariciones de menores de edad

La noticia llega en un momento en que se reportan varias desapariciones de menores de edad en Bogotá.

Búsqueda de Eiheel Sofía Baquero Ramírez (12 años)

Entre esos casos está el de Eiheel Sofía Baquero Ramírez, quien está desaparecida desde la tarde de este lunes. El concejal del Nuevo Liberalismo, Jesús Araque, expuso la situación y dijo que la menor de 12 años fue vista por última vez en inmediaciones del Hospital Santa Clara hacia las 4 p.m.

Junto con su hermano, según dijo el concejal, la niña acompañó a su abuela al médico. Mientras esta era atendida, salieron del hospital a comprar algo de comer. Al parecer, agregó, su hermano entró a la tienda y ella se quedó afuera y, cuando salió, ya no estaba.

Araque expuso que la niña llevaba chaqueta negra con rayas blancas, un pantalón azul aguamarina y unos tenis blancos.

Caso de Paula Sofía Alarcón (14 años)

Otro caso es el de Paula Sofía Alarcón, de 14 años, desaparecida desde el 5 de septiembre, cuando salió de su casa en el barrio Santa Isabel. Según su padre, Cristian Mauricio Alarcón, en las cámaras se ve un adulto que la estaba esperando en la esquina.

“Iba vestida con una camiseta blanca, un jean azul, bota campana, unos tenis blancos, llevaba una maleta rosada y en su mano otra maleta que era como azul con negro. Se llevó como cuatro mudas de ropa”, dijo.

Luego, le envió un mensaje a su hija. “Acá te estamos esperando en la casa, por favor comunícate con nosotros. Estamos desesperados por encontrarte”.

Rastro de Danna Paola Rodríguez (15 años)

Danna Paola Rodríguez, de 15 años, también está desaparecida. No se sabe de ella desde el domingo pasado. Vive en Villa de Leyva, Boyacá, y las últimas versiones apuntan a que estaría con una mujer en la localidad de Bosa, en Bogotá.

La Fiscalía la está buscando y el grupo de personas desaparecidas de la Sijín está pendiente de la situación.

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Bloque de preguntas frecuentes

¿Dónde fue hallado el cuerpo de la niña en Bogotá?
El cuerpo fue localizado por la comunidad dentro de una tubería de alcantarillado en la montaña de la localidad de Ciudad Bolívar, sector atendido por el CAI San Francisco.
¿A dónde pueden acudir los ciudadanos para reportar la desaparición de un menor en Bogotá?
Las denuncias se pueden interponer de inmediato ante el Grupo de Desaparecidos de la Sijín o la Fiscalía General de la Nación, activando el Mecanismo de Búsqueda Urgente (MBU) sin esperar 24 horas.
¿Cuáles son los datos clave para identificar a las niñas buscadas en Bogotá?
Eiheel Sofía Baquero (12 años, vista en el Hospital Santa Clara), Paula Sofía Alarcón (14 años, barrio Santa Isabel) y Danna Paola Rodríguez (15 años, vista por última vez entre Villa de Leyva y Bosa).

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