“Si el hijo del presidente pisa una cárcel, allá lo están esperando para asesinarlo”: abogado de Nicolás Petro

A Nicolás Petro le definirán este viernes la posibilidad de defenderse en libertad o no de las acusaciones que pesan en su contra por los delitos de lavado de activos y enriquecimiento ilícito. El hijo mayor del presidente Gustavo Petro se comprometió a entregar pruebas que comprometen a políticos y empresarios en el posible entramado de corrupción.

“Nicolás Petro es indispensable. Su voz y sus palabras no se pueden callar. Si él fuese a una cárcel, no duraría ni 24 horas. Lo podemos asegurar. Aquí hay personas que no quieren que la verdad se sepa, Mi defendido, con su valentía y entereza le ha puesto el pecho a la situación y se ha proyectado como una ayuda a la Fiscalía. Nadie lo está presionando y lo está coaccionando”, advirtió el abogado David Teleki.

La respuesta del defensor ocurrió luego de que la delegada de la Procuraduría le solicitara al juez que Nicolás Petro fuera cobijado con una medida privativa de la libertad.

Entérese: Alcocer, Benedetti, Sarabia y Prada: el mapa de los mencionados en el ventilador de Nicolás Petro

El abogado Teleki denunció que un abogado, con tarjeta profesional falsa, intentó acceder al búnker de la Fiscalía alegando ser parte del equipo defensor de Nicolás Petro y Day Vásquez. Es que los procesados podrían revelar pruebas que involucrarían en actos delictivos a 27 personas –entre empresarios y políticos– que formarían parte del entramado de corrupción.