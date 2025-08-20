Nicaragua negó la extradición de Carlos Ramón González, requerido por el caso UNGRD

La negativa del Gobierno de Nicaragua a extraditar a Carlos Ramón González, exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (DAPRE), deja pocas dudas de que el exfuncionario no regresará a Colombia en el corto plazo para responder ante la justicia. González fue imputado por los delitos de peculado por apropiación, cohecho y lavado de activos en el marco del escándalo de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo (UNGRD), que involucra el desfalco de recursos públicos destinados a la atención de emergencias. Entérese: Atención: Petro solicitará al gobierno de Nicaragua que entregue a Carlos Ramón González

La solicitud de extradición había sido presentada por el Gobierno colombiano mediante una nota de urgencia, buscando que González enfrentara los cargos por los delitos que se le imputan y que llevaron a que se le dictara medida de aseguramiento, la cual no está cumpliendo. La respuesta negativa fue ya notificada a la Cancillería colombiana, complicando los avances en la investigación y limitando la posibilidad de que el exfuncionario sea procesado de manera inmediata en el país.

El Gobierno de Nicaragua explicó que a González Merchán "le fue otorgado asilo político, con base en la Constitución Política de la República de Nicaragua, convenios e instrumentos internacionales en materia de Derechos Humanos y de Asilo Político". Añadió que, al estar amparado por esa figura, "en ningún caso el extranjero puede ser expulsado o devuelto a otro país, sea o no de origen, donde su derecho a la vida o la libertad personal esté en riesgo de violación a causa de raza, nacionalidad, religión, condición social o de sus opiniones políticas". Con esta decisión, se prevé que González permanezca fuera de Colombia por un tiempo indefinido, mientras se mantienen pendientes las investigaciones contra otros implicados en el caso UNGRD, entre los que se encuentran exfuncionarios como el exministro Ricardo Bonilla, Luis Fernando Velasco y otros que, al parecer, habrían hecho parte de un esquema para desviar recursos públicos a través de contratos de la UNGRD destinados a atención de emergencias.

La decisión se conoció el mismo día en que un juez en Colombia avaló el principio de oportunidad suscrito entre Sneyder Pinilla, exsubdirector de la UNGRD, y la Fiscalía.