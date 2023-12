“¿Entonces el hijo compra mansiones, maneja autos lujosos, viaja, lleva una vida de millonario y el papá no sabía? No. Nadie aporta a una campaña política sin asegurarse de que el candidato se entere. Menos unos mafiosos curtidos que con Petro han podido delinquir en paz total”, dijo Betancourt en su cuenta de X.

El informe, revelado por la revista Semana, detalla minuciosamente cómo Nicolás Petro recibía grandes sumas de dinero , llegando al extremo de que su salario de su trabajo cuando ejercía como diputado no fuera tocado durante nueve meses.

La excandidata no ha escatimado críticas hacia el presidente Petro y su pronunciamiento se dio después de que se conociera un informe sobre Day Vásquez, exesposa de Nicolás Petro, quien colabora con la Fiscalía General . En un testimonio clave, Vásquez se comprometió a ser testigo de cargo contra su expareja en el marco de la investigación.

“Las sumas de dinero no fueron entregadas como aporte a la campaña presidencial del entonces candidato Gustavo Petro, sino que fueron objeto de apropiación por parte de Nicolás Petro. De esta forma, para el año 2022, este ciudadano, quien se desempeñaba como diputado de la Asamblea Departamental del Atlántico, reportó un incremento patrimonial injustificado de mil cincuenta y tres millones novecientos once mil cincuenta y seis pesos ($ 1.053. 911.056), fondos que no provenían del salario percibido como diputado, ni de otra fuente”, se lee en el documento.

El extenso documento expone un inventario de los bienes que la pareja adquirió con el dinero ilícito mientras estaban juntos, como por ejemplo, un lote valuado en más de 300 millones de pesos en Atlántico, registrado a nombre de César Emilio Vásquez, tío de Day Vásquez.