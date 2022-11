Claudia Vélez, de 52 años, fue abordada por un ladrón que le pidió que le diera todo lo que tenía, mientras la amenazaba con una jeringa llena de sangre. La mujer, según relató, llevaba en una bolsa un valor de 351.000 pesos del pago de su trabajo, dinero que se vio forzada a entregar.

El presunto ladrón no solo portaba la jeringa con sangre, pues su cuerpo también estaba manchado de esta. “Me decía que no lo mirara con esos ojos. Él tenía la cara llena de sangre y las manos. Yo del mismo nervio me monté en el primer mototaxi”, explicó la mujer en Caracol Radio.