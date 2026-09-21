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Abatieron a alias Cholo, segundo cabecilla de Autodefensas Conquistadoras, la misma estructura de “Bendito Menor”

José Luis Pérez Villanueva, conocido con el alias de Cholo o “Comando 25”, era señalado por las autoridades como uno de los principales cabecillas de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN).

  • Abatieron a José Luis Pérez Villanueva, conocido con el alias de Cholo o Comando 25. FOTO: Captura de video - Policía Nacional
    Abatieron a José Luis Pérez Villanueva, conocido con el alias de Cholo o Comando 25. FOTO: Captura de video - Policía Nacional
Sandra Segovia Marín
Sandra Segovia Marín

Digital - Alcance

hace 5 horas
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La Policía Nacional informó este lunes que fue abatido José Luis Pérez Villanueva, conocido como alias Cholo o Comando 25, durante una operación contra las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN), o también conocidas como Los Pachenca.

De acuerdo con las autoridades, “Cholo” era señalado como el segundo jefe de esta organización, por debajo de alias “Pinocho”. También figuraba como financiero de esta estructura criminal y contaba con más de 15 años de trayectoria delictiva. Además, era señalado de articular rutas del narcotráfico hacia Centroamérica.

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El presidente Abelardo de la Espriella confirmó a través de sus redes sociales el operativo contra las ACSN, que contó con la participación articulada de la Policía Nacional, a través de la Dirección de Antinarcóticos (DIRAN), la Fiscalía General de la Nación y la Fuerza Aérea Colombiana.

“La operación deja siete integrantes dados de baja, tres capturados y la incautación preliminar de 10 fusiles —entre ellos un Barrett calibre .50—, dos lanzagranadas, dos pistolas, ocho granadas de 40 mm y abundante material de guerra. Este resultado golpea directamente el mando, el control y las finanzas de esta organización criminal”, escribió el primer mandatario en su cuenta de X.

Se han reportado hechos de violencia y disparos en la Sierra Nevada, al tiempo que delincuentes habrían ordenado el cierre de la vía entre Calabazo y Santa Marta. Precisamente, incineraron dos buses de servicio público en el puente del 11 de Noviembre, en la entrada a la capital del departamento de Magdalena.

Ahora pretenden intimidar a la población promoviendo un paro armado. No voy a permitir que ninguna estructura criminal someta a los ciudadanos mediante amenazas y terror”, agregó el mandatario.

De la Espriella se dirige en estos momentos a Santa Marta junto con la Fuerza Pública, donde encabezará un consejo de seguridad para evaluar la situación en el territorio y coordinar las acciones necesarias para proteger a la población. “Sigues tú, ‘Pinocho’”, concluyó.

La muerte de “Cholo” se registra poco después de la de Naín Andrés Pérez Toncel, alias Bendito Menor, otro de los cabecillas de las ACSN, quien también fue neutralizado junto con su pareja sentimental, Rosa Angélica Tarazona, con el alias de La Bebecita, y dos de sus escoltas. El operativo se realizó en los primeros días de este mes en Riohacha, La Guajira.

El golpe contra las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN) supone un nuevo debilitamiento para la estructura bajo el mando de Fredy Castillo Carrillo, alias Pinocho.

Bloque de preguntas y respuestas

¿Quién era José Luis Pérez Villanueva, alias Cholo?
José Luis Pérez Villanueva, alias Cholo o Comando 25, era señalado por las autoridades como segundo jefe de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN), además de cumplir funciones financieras dentro de la organización.
¿Quién es alias Pinocho, jefe de las ACSN?
Alias Pinocho, identificado como Fredy Castillo Carrillo, es señalado como el principal jefe de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN).
¿Qué relación tenía alias Cholo con las rutas del narcotráfico?
Según las autoridades, alias Cholo era señalado de articular rutas de narcotráfico hacia Centroamérica y de desempeñar funciones como financiero de las ACSN.

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