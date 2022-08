Los detalles del enredo

Daniel Coronell reveló en la W Radio que supuestamente hubo un acuerdo de accionistas de Programar TV en el que Mery Gutiérrez se comprometió a entregarle dicho porcentaje de la compañía a Ruth Dary Forero, quien era Coordinadora del grupo de Contratación de Coldeportes. Durante su tiempo en el cargo, señaló el periodista, la empresa productora recibió contratos millonarios.

Dicho acuerdo está citado en una determinación judicial de la Sala Civil del Tribunal Judicial de Bogotá, que en 2016 resolvió una demanda que había impuesto Forero en contra de Gutiérrez, cuando reclamó ese 20%, a partir del supuesto acuerdo: “”

Sin embargo, el juez desestimó la demanda porque no demostró que el acuerdo se hubiera llevado a cabo (“manifestación esta última que no aparece demostrado que haya sido proferida) y señaló que “no se cumple con la comunicación electrónica adosada, puesde ella no se desgaja ninguna declaración de ese talante hecha porForero Robayo, es decir la ejecutante, tanto así que no se acreditaningún contacto establecido por ella con Gutiérrez Cabezas”.

Esto último, porque la demanda no estuvo acompañada de “la minuta o documento que debe ser suscrito por el ejecutado como lo requiere la ley”.