MinTrabajo realizó inspección en Caracol TV y ampliará revisión a RCN y RTVC por denuncias de presunto acoso sexual

El Ministerio de Trabajo informó este jueves que, por orientación del ministro Antonio Sanguino, se dio inicio al Plan Nacional de Inspección a medios de comunicación.
Esto se debe a las recientes denuncias de presunto acoso sexual ocurridas al interior de las instalaciones de Caracol Televisión y a los hechos que involucran a Hollman Morris en su función como director de RTVC.
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El ente enfatizó que este mecanismo está orientado a prevenir casos de acoso sexual y riesgos laborales dentro de los medios, así como a garantizar entornos de trabajo seguros, “dignos y libres de violencias, conforme a la normativa nacional e internacional vigente”.
Las revisiones ya se realizaron en Caracol Televisión y continuarán en otros medios como RCN, RTVC con el fin de abarcar en profundidad la coyuntura que ha encendido las alarmas en el país.