Cintillo de indicadores económicos Colombia

Pico y Placa Medellín

viernes

7 y 9 

7 y 9

Pico y Placa Medellín

jueves

3 y 6 

3 y 6

Pico y Placa Medellín

miercoles

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

martes

1 y 4  

1 y 4

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

5 y 8  

5 y 8

menu
close

¿Qué pasará con las clases de los niños en Santa Marta? MinEducación se pronuncia tras el paro armado

Por ahora, el calendario escolar no será modificado, mientras las autoridades monitorean las condiciones de seguridad.

  • Las autoridades mantienen el monitoreo de las condiciones de seguridad en Santa Marta para garantizar la prestación del servicio educativo. FOTO: Manuel Saldarriaga Quintero.
    Las autoridades mantienen el monitoreo de las condiciones de seguridad en Santa Marta para garantizar la prestación del servicio educativo. FOTO: Manuel Saldarriaga Quintero.
Andrea Lara
Andrea Lara
hace 1 hora
bookmark

El Ministerio de Educación anunció nuevas medidas para proteger a estudiantes, docentes y familias de Santa Marta, luego de las alteraciones del orden público registradas desde el pasado 21 de septiembre y que han afectado la prestación del servicio educativo en sectores rurales de la ciudad.

A través de la Directiva 011 de 2026, la entidad estableció orientaciones para que las clases puedan continuar bajo condiciones seguras y solicitó a la Secretaría de Educación de Santa Marta realizar un seguimiento permanente a la situación de los establecimientos educativos.

Como parte de estas medidas, la Secretaría deberá entregar reportes diarios en el Puesto de Mando Unificado, con el objetivo de evaluar las condiciones de seguridad en las zonas donde funcionan los colegios.

Por ahora, el Ministerio de Educación aclaró que el calendario escolar no será modificado. Sin embargo, los establecimientos educativos podrán implementar estrategias pedagógicas y medidas de flexibilización curricular, de acuerdo con las condiciones particulares de cada territorio.

Lea más: Estados Unidos alertó a sus ciudadanos por violencia y bloqueos en Santa Marta: ¿qué pasa con los vuelos?

La cartera también pidió a docentes y directivos mantener una comunicación permanente con las familias y evitar desplazamientos que puedan representar un riesgo para estudiantes, profesores u otros integrantes de la comunidad educativa.

En caso de que las condiciones de seguridad persistan y no sea posible garantizar la presencialidad, la Secretaría de Educación deberá evaluar medidas adicionales. Entre ellas se contempla una eventual modificación del calendario académico.

El Ministerio señaló que las disposiciones establecidas son preventivas, temporales y excepcionales, y tienen como objetivo proteger la vida y la integridad de estudiantes, docentes y demás miembros de las comunidades educativas, procurando al mismo tiempo que los procesos de aprendizaje continúen.

Conozca: Así intenta Santa Marta volver a la normalidad tras paro armado: “retomen sus actividades y confíen”

La entidad agregó que mantendrá el acompañamiento a las autoridades territoriales para determinar las medidas necesarias frente a la situación de orden público que se presenta en Santa Marta.

MinAmbiente también se suma a la medidas de seguridad para Santa Marta

Por su parte, el Ministerio de Ambiente y Parques Nacionales Naturales de Colombia activaron protocolos de riesgo público y planes de contingencia en los parques nacionales naturales Tayrona y Sierra Nevada de Santa Marta, ante la situación de orden público registrada en la región. Hasta el momento, la entidad no reporta afectaciones físicas a funcionarios o contratistas.

En el Parque Tayrona, varios sectores permanecen bajo monitoreo especial, entre ellos Calabazo, Palangana/Neguange, Arrecifes, Cañaveral, Playa Brava, Bahía Concha, Cabo San Juan y Zaíno.

El parque continúa abierto, aunque la operación turística funciona bajo condiciones especiales y el ingreso está permitido para visitantes con reserva confirmada, con excepción del sector de Calabazo.

En la Sierra Nevada de Santa Marta, entretanto, fueron suspendidas las actividades operativas en campo como medida preventiva, debido a la situación de seguridad registrada en el corredor vial y para evitar desplazamientos hacia zonas donde puedan presentarse confrontaciones. Parques Nacionales también mantiene seguimiento a las comunidades indígenas Arhuaco y Kogui, sin que hasta ahora se reporten incidentes contra ellas.

Para consultar contenido prémium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el mundo, regístrese aquí.

Bloque de preguntas y respuestas

¿Qué está pasando con las clases en Santa Marta por la situación de orden público?
El Ministerio de Educación estableció medidas preventivas para garantizar la continuidad de las clases en condiciones seguras. Por ahora, el calendario escolar de Santa Marta no será modificado, aunque los colegios pueden flexibilizar sus actividades según las condiciones de cada zona.
¿Por qué el Ministerio de Educación tomó medidas para los colegios de Santa Marta?
Las medidas responden a las alteraciones del orden público registradas desde el 21 de septiembre, especialmente en sectores rurales. La Secretaría de Educación debe hacer seguimiento a la seguridad de los establecimientos y entregar reportes diarios al Puesto de Mando Unificado.
¿El Parque Tayrona está abierto por la situación de seguridad en Santa Marta?
El Parque Tayrona continúa abierto, pero opera bajo condiciones especiales. Pueden ingresar visitantes con reserva confirmada, excepto en el sector de Calabazo. Algunos sectores permanecen bajo monitoreo especial por la situación de seguridad.

Temas recomendados

Educación
Orden público
Ministerio de Educación
niños
inseguridad
Clases
Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada
Santa Marta
Abelardo de la Espriella
Carlos Pinedo Cuello
Fabio Arjona Hincapié
Ilva Myriam Hoyos
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto

Para seguir leyendo

Las más leídas

Te recomendamos