¿Qué pasará con las clases de los niños en Santa Marta? MinEducación se pronuncia tras el paro armado

El Ministerio de Educación anunció nuevas medidas para proteger a estudiantes, docentes y familias de Santa Marta, luego de las alteraciones del orden público registradas desde el pasado 21 de septiembre y que han afectado la prestación del servicio educativo en sectores rurales de la ciudad.
A través de la Directiva 011 de 2026, la entidad estableció orientaciones para que las clases puedan continuar bajo condiciones seguras y solicitó a la Secretaría de Educación de Santa Marta realizar un seguimiento permanente a la situación de los establecimientos educativos.
Como parte de estas medidas, la Secretaría deberá entregar reportes diarios en el Puesto de Mando Unificado, con el objetivo de evaluar las condiciones de seguridad en las zonas donde funcionan los colegios.