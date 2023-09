“ Desde los 13 años he tenido pesadillas del asesinato de mi padre y mi hermano. Nos quitaron la niñez y el hogar de un amor con padres. No estamos aquí para mendigar la verdad, sino para exigirla”: con esas palabras reclamó Yohanna Torres, víctima de falsos positivos, el hecho de que militares le hubieran quitado a su familia en Casanare cuando ella apenas era una niña y tuvo que recibir la noticia de que sus seres queridos habían muerto.

“El señor Amaya asesinó directamente a una persona y ordenó la muerte de otras dos. Adicionalmente, elaboró documentos operacionales falsos y suscribió actas de pagos de recompensas, a pesar de tener certeza de que lo allí consignado no correspondía con la realidad”, apuntó el magistrado de la JEP. El togado añadió que el dinero que el exmilitar recibía se volvía a invertir en otros ‘falsos positivos’.

Toro añadió que el Ejército estuvo a punto de matar al padre de Jair, pero cuando se acercaron lo vieron arreglando una cerca junto a un niño pequeño, así que tomaron la decisión de no hacerlo. Al retirarse, encontraron a Jair y, finalmente, acabaron con su vida para luego ser presentado como baja en combate.

“Nosotros veníamos de salida y el joven (Jair Tarache) subía en su bicicleta luego de estudiar, salía de su colegio. Los soldados retienen al joven y ratifican que era el señor Jair Tarache. Mi teniente Toro hace una llamada a la brigada y le indican que debemos llevarlo a la Brigada”, narró Amaya.

“Salimos hacia la Brigada y, en mitad de camino, mi teniente Toro me dice que paremos los vehículos, el me dijo ‘baje al muchacho’, yo le digo ‘¿para qué, si ya vamos para la Brigada?’, él me dice ‘no, bájelo’. El muchacho se baja, él se aleja con él tres pasos y acciona su arma en contra del joven”, concluyó el sargento segundo retirado.

Jair y el padre y hermano de Yohanna fueron algunas de las casi trescientas víctimas de ‘falsos positivos’ por las que la JEP imputó a veinticuatro comparecientes que los 18 y 19 de septiembre acuden a Yopal para aceptar su responsabilidad.