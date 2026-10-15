La ruta de los chats que alertaban sobre el magnicidio de Miguel Uribe: así se conectaba con congresistas

Un mensaje que habría circulado en abril de 2025 advertía de un posible atentado contra Miguel Uribe Turbay y Paloma Valencia, señalaba a ‘Marcos Calarcá’, nombre de guerra de Luis Alberto Albán en las Farc, y aseguraba que la orden había salido del Senado mientras se desempeñaba como congresista de Comunes, el partido político de los exguerrilleros tras firmar la paz en 2016.
“Ese malparido (SIC) de ‘Marcos Calarcá’ está organizando a ocho bandidos para ir a cometer el atentado”, decía uno de los mensajes que leyó Tarazona al aire.
Tarazona entregó los archivos a la Fiscalía y cuestionó que no hubiera respuestas sobre el informante de Caquetá. Sin embargo, fuentes del organismo confirmaron que ya se adelantan verificaciones para establecer el origen y la autenticidad de las comunicaciones.
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La advertencia habría llegado antes del atentado contra Miguel Uribe Turbay, el 7 de junio de 2025.
Según los mensajes que María Claudia Tarazona leyó este jueves en entrevista con Mañanas Blu, un informante habría alertado sobre los preparativos de un ataque contra el entonces senador y precandidato presidencial, o contra Paloma Valencia.
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En esa comunicación también se afirmaba que la orden provenía del Senado de la República y que había dinero procedente de Venezuela para financiar la operación.
La revelación abrió nuevas preguntas sobre la posible existencia de información previa al atentado, la identidad de quienes habrían intervenido en la cadena de comunicaciones y la actuación de las autoridades ante esa advertencia.
El mensaje menciona directamente a ‘Marcos Calarcá’, nombre con el que se conoce a Luis Alberto Albán durante su paso guerrillero por las FARC y hoy exrepresentante a la Cámara por el partido Comunes, que recientemente perdió la personería jurídica.
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Durante la entrevista con Blu Radio, María Claudia Tarazona aseguró que la información no correspondía a un rumor anónimo y que los archivos entregados incluían nombres, fotografías y datos que, a su juicio, permitían identificar a las personas relacionadas con la alerta.
También sostuvo que la Fiscalía, hasta el momento, no le había informado sobre avances tras lo denunciado, como una entrevista al informante ubicado en Caquetá ni sobre los resultados de otros dos interrogatorios que considera relevantes para identificar a los determinadores del crimen.
No obstante, horas después de las primeras revelaciones, Caracol Radio informó que fuentes de la Fiscalía confirmaron la existencia de actuaciones ordenadas para establecer la autenticidad y procedencia de los mensajes.
La diferencia entre lo denunciado por Tarazona y las verificaciones reportadas por ese medio es central: una cosa es que se hayan dispuesto actividades investigativas y otra, todavía por establecer, que la información haya dado lugar a una línea formal sobre los posibles determinadores políticos del magnicidio.