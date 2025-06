Miguel Uribe: vienen horas clave para la evolución de su salud

Tarazona, quien entregó declaraciones a la salida de la Fundación Santa Fe, en el norte de Bogotá, agradeció los gestos de solidaridad y cariño del país, y pidió no desfallecer: “Gracias por estar aquí, cada hora, cada minuto y cada segundo, lo valoro profundamente. No desfallezcamos”.

Su entereza y valentía se vieron reflejadas en la contundencia y afecto de sus palabras: “Miguel sigue dando esta batalla y está anclado a la tierra (...) el amor de su hijo, el amor de nuestras hijas y el amor de nuestra familia lo mantiene unido a este plano terrenal”.

No obstante, Tarazona advirtió que ninguna familia colombiana debería estar atravesando un momento “que hoy no tiene nombre. No se llama dolor, no se llama horror, no se llama tristeza. No podemos bautizar este momento con ninguna palabra existente desde que la humanidad existió”.

En referencia a su hijo, insistió en que “ningún niño en Colombia debería repetir la historia que está viviendo mi hijo hoy: contar a sus cuatro 4 años que su papá sufrió un disparo en la cabeza. Ningún colombiano debería vivir eso”, precisó, expresando su empatía y solidaridad con todas las familias colombianas “que hoy se despiertan con mi mismo dolor”.

Por todo ello, elevó un llamado a cada uno de los sectores, grupos políticos y hasta grupos armados para sanar a Colombia: “Que nos unamos, que los policías muertos no queden en vano, que su causa siga en pie y Colombia logre un país unido. Por eso, Miguel está donde está, porque estaba luchando por la unión y por sanar un país en guerra”.

“Quiero que sepan que he sentido el amor de cada uno de ustedes. He sentido cada rezo, he sentido cada palabra de amor y se lo he transmitido a Miguel. Con él me conecto desde el corazón y sabe lo que está pasando”, concluyó.