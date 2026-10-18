Así va la disputa por la marca “Miguel Uribe Turbay”, ¿en qué la van a usar?

¿Para qué se registra un nombre? En esencia, para que nadie más pueda hacer uso comercial o público de él sin autorización. Pero en este caso no se trata de cualquier marca, sino del legado de Miguel Uribe Turbay, senador del Centro Democrático asesinado en 2025. Esta semana, su esposa María Claudia Tarazona y su padre Miguel Uribe Londoño estuvieron en un evento en la Universidad de Los Andes para conmemorar al líder político. También estuvo el senador Andrés Forero, uno de los más cercanos a Uribe en la última etapa de su trayectoria política. Durante el evento en esa institución, por la que Miguel pasó como estudiante, se develó una placa en su memoria. Su padre y su esposa se tomaron una foto dándose un apretón de manos. Le puede interesar: “Nunca intermedié ni entregué información”: exFarc ‘Marcos Calarcá’ mencionado en chats niega señalamientos por magnicidio de Miguel Uribe Justo un día después del evento, Tarazona habló con Noticias Caracol y se refirió a otro homenaje que encabezó Miguel padre en Bogotá. Se trató de un espacio en el marco del Centro de Liderazgo Miguel Uribe Turbay, una iniciativa de Uribe Londoño. Allí asistieron altos funcionarios del Gobierno, incluido el presidente Abelardo de la Espriella, quien designó a Uribe Londoño como embajador ante Reino Unido, pero no ha recibido aún beneplácito para enviarlo a Londres. Tarazona no estuvo. En diálogo con ese medio, dio su versión de por qué no asistió: según ella, no la invitaron. “Ni mis hijos y yo fuimos invitados a ese homenaje que se le hizo a Miguel. No hubo invitación ni formal ni informalmente. Unos días antes almorcé con Miguel papá y ni siquiera me comentó del evento”. Por su parte, los organizadores del espacio han dicho que la esposa del exsenador sí fue invitada.

Detalles de las solicitudes presentadas ante la Superintendencia de Industria y Comercio

Aquí se conecta el tema de la marca, que viene de atrás. Como contó este diario hace unas semanas, tanto Tarazona como Uribe Londoño han querido registrar el nombre del exsenador, algo que ahora está en manos de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC). Según reveló Cambio, cuando el padre solicitó ante la SIC el registro de “Miguel Uribe Turbay” como marca en abril, Tarazona se opuso a esa solicitud. Uribe Londoño intentó hacer el registro dentro de la clase 35, que incluye servicios relacionados con publicidad, promoción política, gestión de negocios y actividades de carácter público. Pero ella dice que esos derechos hacen parte del patrimonio que debería heredar su hijo Alejandro. Hace unos días, este medio se contactó con la viuda, quien confirmó que sí tiene ese objetivo, pero señaló que no se iba a pronunciar “ya que son temas familiares sensibles”. En julio, Tarazona presentó su propia solicitud para registrar el nombre ante la SIC, relacionada con actividades de beneficencia, voluntariado, promoción de donaciones y participación política. Eso tendría varias implicaciones. Le puede interesar: Padre y viuda de Miguel Uribe Turbay reaccionan a muerte de alias Robinson: “queda pendiente saber quién dio la orden”

¿Para qué la marca?

Para explicar qué podrían querer ambas partes con la marca, EL COLOMBIANO habló con Pilar Jiménez, abogada experta en propiedad intelectual. “En ambos casos, buscan el registro con la clase 35. De manera general, esta abarca trabajos de oficina, servicios administrativos, de publicidad, entre otros. Es amplia. Ambos se están yendo por una descripción similar, de servicios relacionados con entidades benéficas e información política al votante. En esencia, para servicios como hacer campaña, no para productos”, dice la experta. La diferencia está en la forma en que presentaron las solicitudes de registro. Miguel Uribe padre presentó dos mixtas. Es decir, juntan un elemento gráfico, que es la cara de Miguel Uribe Turbay, con un elemento nominativo: su nombre. Pero, teniendo en cuenta el reconocimiento del nombre del exsenador, posiblemente se negaría la solicitud de Uribe Londoño. Por otro lado, explica Jiménez, la esposa sólo presentó la solicitud de forma nominativa: sin ningún acompañamiento gráfico. Ella se opuso al registro por parte del padre alegando afectación a la identidad.

Porque, en caso de muerte, como este, para registrar el nombre de personas distinguidas se debe contar con la autorización de los herederos. En el caso de Uribe Turbay es su hijo Alejandro, no su padre. Y, como es menor de edad, la autorización debe ser por su representante legal: Tarazona. Pero la SIC le hizo un requerimiento para especificar si es ella quien pide el registro o Alejandro con su representación; no quedó claro en la primera solicitud. Este medio contactó al equipo de Miguel Uribe Londoño para conocer su versión, pero al cierre de este texto no hubo respuesta. Bloque de preguntas frecuentes