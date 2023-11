“Se me hizo raro, pues en un examen de lectoescritura realmente la trampa que se puede hacer es muy mínima porque es algo como más de escribir, de puntuación y de análisis”, expresó.

“Siento que todo fue planeado”, contó al rememorar ese día . Al entregar su parcial y con el salón vacío, Tatiana relató que el docente le pidió su número de celular y le propuso tener una relación amorosa. Pero lo rechazó y nunca más volvió a ver clase con él. Agregó que no dijo nada en ese momento por miedo y porque no tenía testigos que la apoyaran. “Era mi palabra contra la de él”, añadió.

“Como él organizó todo como de manera tan estratégica que yo no estuviera en la mitad ni adelante, sino que estuviera en una esquina donde poco me podían ver, entonces nadie se dio cuenta ”, recalcó.

Mencionó que eran constantes los comentarios que le hacía sobre su forma de vestir y el contacto con su cabello en clases. “Por mi ingenuidad no me di cuenta de las verdaderas intenciones de este señor”, dijo .

Pero el momento “más pesado” lo vivió cuando tuvo que pedirle el favor a él de que le firmara un permiso para el trabajo final de esa materia. Él accedió y le dijo que lo acompañara a la sala de profesores. Ese día, la joven vestía una falda corta y un gabán largo.

“Empezó a escribir la carta y me pidió que me parara a su lado mientras él estaba sentado. Entre que escribía y daba clics con una mano, su izquierda la puso en mi cintura”, evocó. Asustada y esperando la carta que le urgía, se quedó quieta.

Pero Yohany no se detuvo y mientras terminó de hacer la autorización, bajó más su mano hasta llegar adonde terminaba su falda. Metió esa mano por debajo de la prenda y tocó su cola. “Me quedé petrificada y me quité. Él al ver mi reacción me entregó la carta y la firmó”, contó.

Este hecho la alejó del profesor y tras contarles a sus amigas más cercanas lo que le pasó, se enteró de otros casos similares con otras mujeres.

El aparato que prendió la chispa

Una de las personas que trabaja en la universidad y que habló con este medio reseñó que, entre varios factores, un celular fue el verdugo de Álvarez.

Melissa* estudia psicología y no lo tuvo como su profesor, pero lo conoció porque lo invitaron a una clase que veía. Relató que en el actual semestre Yohany le buscaba conversa en la universidad y le decía que quería que fuera su estudiante. Ella, distante, respondía lo estrictamente necesario.

A mediados de agosto, contó Melissa que el profesor llegó a sentarse en la mesa donde estaba ella, dentro de la universidad. Y en medio de la conversación que tuvieron, “él tomó mi celular y empezó a ver todas mis fotos, pero le dije que no me gustaba eso porque yo soy muy reservada con mi vida y él seguía viendo mientras yo estaba súper incómoda”.

Su fastidio aumentó más cuando llegó a unas fotos en las que ella estaba en vestido de baño. Situación que la hizo sentir vulnerada e irrespetada en su intimidad y sus límites. “Vio todas las fotos de mi celular en vestido de baño y con mi familia normal. Ese día sudaba, temblaba y le dije que no quería que las viera”, agregó.

Luego de este impasse, Melissa se lo contó a una persona que labora en la institución y a raíz de esa conversación, puso en conocimiento ese hecho de la Facultad. Y de ahí en adelante, empezaron a llegar más casos al área de acompañamiento psicológico.