Mayor de la Policía fue herido con su propia arma tras frustrar un robo en Bogotá: capturaron al agresor

En medio del patrullaje diario por las calles de Bogotá, el mayor Luis Eduardo Pinto Santander, fue víctima de una ráfaga de disparos con su propia arma, luego de frustrar un robo durante este viernes en la capital del país.
El suceso, que sacudió la tranquilidad de la localidad de Usme, puso en relieve el riesgo constante al que se enfrentan los uniformados, ya que ni ellos mismos se salvan de los casos de inseguridad.
Afortunadamente, la rápida acción policial y la coordinación entre unidades lograron posteriormente la captura del agresor, demostrando una vez más la efectividad de la fuerza pública cuando actúan con prontitud.