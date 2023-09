En el caso de Rojas, la intimidación ocurrió el 5 de septiembre en la red X (Twitter), cuando en medio de una discusión por las consecuencias del lenguaje violento, el usuario Russy Millán escribió: “Ojalá vuelvan los paracos, hay quienes se los merecen muy de cerca, usted me entiende”.

El implicado, quien tendrá que rendir testimonio ante la Fiscalía este viernes, no negó la situación y le contestó al presidente Gustavo Petro de forma desafiante, cuando este le pidió a la Fiscalía investigar.

“Hola, me llamo Jayson José Russy Millán. Pueden ubicarme en Cali. Soy el de la foto. No amenacé al hampón de su funcionario. Y puede llorar si quiere, hampón”, le respondió a Petro, agregando en otra publicación: “La Fiscalía nos ha otorgado a mi familia y a mí medidas de protección ante el perfilamiento de @petrogustavo. No sé si es que usted se creyó que yo iba a salir corriendo a cerrar mis cuentas y a desaparecerme. Es usted quien debe temer a la Justicia”.

En cuanto a Andrea Petro, la amenaza llegó el 4 de septiembre por Instagram. “Ojalá te maten prra hpt” (sic), le escribieron desde el perfil de @davidestebanprado.

Extrañamente, las agresiones se exacerbaron en la misma semana en que su madre, la primera dama Verónica Alcocer, lanzó una campaña en contra de la violencia digital, llamada #DesármateEnRedes.