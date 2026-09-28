Gobierno le dará beca a joven que alcanzó puntaje perfecto en las pruebas Saber 11

Matías Luengas Vergel, un estudiante de 16 años del Colegio Santo Ángel de la Guarda en Cúcuta alcanzó un puntaje de 500/500 en las Pruebas Saber 11 del Icfes. Como reconocimiento, el presidente Abelardo de la Espriella anunció una beca para el joven.
Así lo anunció el jefe de Estado a través de su cuenta de X donde afirmó que Luengas recibirá una beca universitaria completa que cubrirá los cinco años de la carrera profesional que elija en cualquier institución de educación superior en Colombia.
“El mérito merece oportunidades. Por eso, gracias a la generosidad de un importante empresario colombiano, conseguimos para Matías una beca que cubrirá los cinco años de su carrera universitaria, en la universidad de Colombia que elija, para que pueda estudiar lo que sueña y seguir construyendo su futuro”, escribió el mandatario en sus redes sociales.