Cintillo de indicadores económicos Colombia

Pico y Placa Medellín

viernes

7 y 9 

7 y 9

Pico y Placa Medellín

jueves

3 y 6 

3 y 6

Pico y Placa Medellín

miercoles

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

martes

1 y 4  

1 y 4

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

5 y 8  

5 y 8

menu
close

Fiscalía abrió indagación contra caricaturista Matador por insultos contra la primera dama Ana Lucía Pineda

El ente acusador analiza si los mensajes del comunicador constituyen el delito de injuria agravada.

  • Julio César González Quiceno (Matador) está en el ojo de la opinión pública por sus comentarios contra la Primera Dama. FOTOS: TOMADAS DEL PERFIL DE X DE MATADOR.
    Julio César González Quiceno (Matador) está en el ojo de la opinión pública por sus comentarios contra la Primera Dama. FOTOS: TOMADAS DEL PERFIL DE X DE MATADOR.
Nelson Ricardo Matta Colorado
Nelson Ricardo Matta Colorado

Actualidad

hace 5 horas
bookmark

La Fiscalía General de la Nación abrió una indagación preliminar en contra del caricaturista Julio César González Quiceno, más conocido como Matador, por las acusaciones presuntamente injuriosas que lanzó contra la primera dama, Ana Lucía Pineda.

El ente acusador analiza si los comentarios del comunicador podrían configurar el delito de injuria agravada, luego de que el pasado 11 de octubre publicara en su cuenta de X una foto de la esposa del presidente Abelardo de la Espriella, acompañada de este mensaje: “Bueno ratita... ¿Dónde están las ayudas para la gente que quedó desamparada en el terremoto en Pereira? Te escucho pati raquítica”.

González, pereirano de 57 años de edad, argumentó que sus cuestionamientos se deben a que los damnificados de su ciudad siguen esperando las ayudas prometidas por el Gobierno Nacional, en medio del ruido provocado en las toldas de la oposición por el papel que jugó la fundación de Pineda en la recolección inicial de las ayudas.

Sin embargo, su mensaje provocó un rechazo generalizado en el país. Uno de sus colegas caricaturistas más reconocidos, Vladdo, rechazó el ataque contra la primera dama. “El oficio no da licencia para esto”, trinó.

A lo cual González respondió: “Te equivocas, colega. No la cuestiono por ser mujer, sino por los millones que recibió su fundación mientras mi ciudad sigue sufriendo. Políticos y empresarios callan porque eligieron al Tigre. Además no quiero pasar a la historia como el Sergio Fajardo de la caricatura”.

También hubo pronunciamientos en contra de altos funcionarios del gabinete presidencial y hasta de la defensora del Pueblo, Iris Marín, quien dijo que Matador “se ha convertido en la caricatura del hombre machista”.

La firma de abogados De La Espriella Lawyers, fundada en su momento por el actual presidente de la República, anunció que emprenderá acciones legales por las publicaciones del caricaturista.

Pese a esta situación, Matador no cesó los mensajes. En la mañana de este martes publicó caricaturas en las que se ve una rata con una peluca rubia mirándose al espejo, rodeadas por sacos de dinero, en lo que supuestamente es una presunta alusión a la primera dama.

TAMBIÉN LE PUEDE INTERESAR: De La Espriella Lawyers anuncia acciones legales contra Matador: “La dignidad humana no admite excepciones”.

BLOQUE DE PRESUNTAS Y RESPUESTAS

¿Por qué la Fiscalía abrió una indagación preliminar contra Matador?
La Fiscalía General de la Nación abrió una indagación preliminar contra el caricaturista Julio César González Quiceno, conocido como Matador, para establecer si sus publicaciones contra la primera dama, Ana Lucía Pineda, podrían configurar el delito de injuria agravada.
¿Qué publicó Matador sobre la primera dama Ana Lucía Pineda?
El 11 de octubre, Matador publicó en su cuenta de X una fotografía de Ana Lucía Pineda acompañada de un mensaje ofensivo en el que la cuestionó por las ayudas destinadas a las personas damnificadas por el terremoto en Pereira.
¿Qué relación tienen las ayudas para los damnificados de Pereira con la polémica de Matador?
Matador justificó sus cuestionamientos al afirmar que los damnificados de Pereira siguen esperando las ayudas prometidas por el Gobierno Nacional. La controversia también está relacionada con el papel de la fundación de Ana Lucía Pineda en la recolección inicial de esas ayudas.

Temas recomendados

Actividades ilegales
Justicia
Fiscalía General de la Nación
Política
Polarización política
Injuria
Primera dama
Colombia
Pereira
Abelardo de la Espriella
Matador
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto

Para seguir leyendo

Las más leídas

Te recomendamos
Centered Form