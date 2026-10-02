Masacre en Cartagena: detalles del asesinato de cuatro jóvenes en una camioneta; investigan disputa entre bandas

En la noche del 1º de octubre, cuatro jóvenes fueron asesinados en la vereda Puerto Rey, zona rural de Cartagena. El ataque ocurrió hacia las 11:30 p. m., cuando habitantes de la zona alertaron a la Policía por el sonido de varios disparos. Al llegar al lugar, los uniformados encontraron a las cuatro víctimas sin vida. Cuando los investigadores de la Sijín y el CTI llegaron al lugar, tres de los cuerpos permanecían dentro de un Renault blanco, mientras el cuarto yacía a pocos metros, sobre la vía destapada que comunica Puerto Rey con Tierra Baja. El vehículo tenía múltiples impactos de bala. Entérese: Esta era la “hoja de vida” del asesinado exalcalde de Yopal, el condenado Jhon Torres, ‘Jhon Calzones’ Las autoridades confirmaron que adelantaron la inspección judicial del automóvil y de los cuerpos, antes de su traslado a Medicina Legal. Sobre la identidad de los fallecidos, Indepaz señaló que serían hombres de entre 20 y 22 años provenientes de La Boquilla.

En las primeras verificaciones, la Policía estableció que las cuatro víctimas tenían antecedentes o estaban relacionadas con procesos judiciales: “De acuerdo con las primeras verificaciones, las personas fallecidas estaban vinculadas a procesos judiciales. Esta información hace parte del proceso investigativo y será analizada por las autoridades competentes”, informó la Policía Metropolitana de Cartagena en un comunicado. Fueron identificadas como alias Yanki, vinculado a una investigación adelantada por la Policía; alias Ansu Fati, con una anotación judicial por hurto; y alias Cristian, quien había sido capturado en abril de 2026 por el GAULA de la Policía Nacional por concierto para delinquir y extorsión. Además, registraba seis anotaciones como indiciado por tráfico de estupefacientes, homicidio, porte ilegal de armas de fuego y extorsión. Lea también: Cantante de música popular fue hallado sin vida a orillas de un río en Meta El cuarto hombre, alias Beta, tenía una anotación judicial por porte ilegal de armas de fuego. La Policía indicó que esta información hace parte de las pesquisas y deberá ser analizada junto con los demás elementos recopilados para establecer qué relación existe entre esos antecedentes y el homicidio.

Panfleto atribuye al Clan del Golfo el asesinato de los cuatro jóvenes

De acuerdo con el medio local Zona Cero, horas después del crimen comenzó a circular un panfleto en redes sociales en el que, presuntamente, el Ejército Gaitanista de Colombia (EGC), conocido como Clan del Golfo, se atribuye el asesinato y menciona los alias de las víctimas. La Policía Metropolitana de Cartagena verifica la autenticidad del documento.