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Masacre en Cartagena: detalles del asesinato de cuatro jóvenes en una camioneta; investigan disputa entre bandas

Los cuerpos de las víctimas fueron encontrados en una vía que comunica Puerto Rey con Tierra Baja. La Policía confirmó que los fallecidos tenían antecedentes o estaban vinculados con procesos judiciales, mientras un panfleto atribuye al Clan del Golfo el asesinato.

  • Policía revela vínculos judiciales de los cuatro asesinados. Foto: Getty / Indepaz
    Policía revela vínculos judiciales de los cuatro asesinados. Foto: Getty / Indepaz
El Colombiano
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hace 2 horas
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En la noche del 1º de octubre, cuatro jóvenes fueron asesinados en la vereda Puerto Rey, zona rural de Cartagena. El ataque ocurrió hacia las 11:30 p. m., cuando habitantes de la zona alertaron a la Policía por el sonido de varios disparos. Al llegar al lugar, los uniformados encontraron a las cuatro víctimas sin vida.

Cuando los investigadores de la Sijín y el CTI llegaron al lugar, tres de los cuerpos permanecían dentro de un Renault blanco, mientras el cuarto yacía a pocos metros, sobre la vía destapada que comunica Puerto Rey con Tierra Baja. El vehículo tenía múltiples impactos de bala.

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Las autoridades confirmaron que adelantaron la inspección judicial del automóvil y de los cuerpos, antes de su traslado a Medicina Legal. Sobre la identidad de los fallecidos, Indepaz señaló que serían hombres de entre 20 y 22 años provenientes de La Boquilla.

En las primeras verificaciones, la Policía estableció que las cuatro víctimas tenían antecedentes o estaban relacionadas con procesos judiciales: “De acuerdo con las primeras verificaciones, las personas fallecidas estaban vinculadas a procesos judiciales. Esta información hace parte del proceso investigativo y será analizada por las autoridades competentes”, informó la Policía Metropolitana de Cartagena en un comunicado.

Fueron identificadas como alias Yanki, vinculado a una investigación adelantada por la Policía; alias Ansu Fati, con una anotación judicial por hurto; y alias Cristian, quien había sido capturado en abril de 2026 por el GAULA de la Policía Nacional por concierto para delinquir y extorsión. Además, registraba seis anotaciones como indiciado por tráfico de estupefacientes, homicidio, porte ilegal de armas de fuego y extorsión.

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El cuarto hombre, alias Beta, tenía una anotación judicial por porte ilegal de armas de fuego. La Policía indicó que esta información hace parte de las pesquisas y deberá ser analizada junto con los demás elementos recopilados para establecer qué relación existe entre esos antecedentes y el homicidio.

Panfleto atribuye al Clan del Golfo el asesinato de los cuatro jóvenes

De acuerdo con el medio local Zona Cero, horas después del crimen comenzó a circular un panfleto en redes sociales en el que, presuntamente, el Ejército Gaitanista de Colombia (EGC), conocido como Clan del Golfo, se atribuye el asesinato y menciona los alias de las víctimas. La Policía Metropolitana de Cartagena verifica la autenticidad del documento.

Indepaz, informó que la zona tienen presencia el EGC/Clan del Golfo y bandas de carácter local. El organismo también recoge alertas de la Defensoría del Pueblo sobre la fragmentación de la violencia en Cartagena y las disputas entre estructuras criminales por el control de rentas ilegales y zonas estratégicas.

Sin embargo, la hipótesis de una disputa entre estructuras criminales continúa en verificación. Las autoridades también mantienen desplegadas sus capacidades en la zona mientras avanzan las diferentes líneas investigativas.

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Tras la masacre, Cartagena convocó para este viernes 2 de octubre un Consejo extraordinario de Seguridad a las 10:30 de la mañana, en el comando de la Policía Metropolitana. En la reunión estarán autoridades civiles, Policía, Ejército, Fiscalía y el secretario encargado del Interior de Cartagena, Jorge Redondo, según Blu Radio.

El múltiple asesinato ocurre después de una jornada violenta en Cartagena. El miércoles 30 de septiembre, tres personas fueron asesinadas en ataques sicariales ocurridos en menos de cuatro horas, en los barrios Martínez Martelo, Flor del Campo y El Campestre. Además, de acuerdo con el registro de Indepaz, este caso corresponde a la masacre número 95 registrada en Colombia durante 2026.

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