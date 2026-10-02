Masacre en Cartagena: detalles del asesinato de cuatro jóvenes en una camioneta; investigan disputa entre bandas

En la noche del 1º de octubre, cuatro jóvenes fueron asesinados en la vereda Puerto Rey, zona rural de Cartagena. El ataque ocurrió hacia las 11:30 p. m., cuando habitantes de la zona alertaron a la Policía por el sonido de varios disparos. Al llegar al lugar, los uniformados encontraron a las cuatro víctimas sin vida.
Cuando los investigadores de la Sijín y el CTI llegaron al lugar, tres de los cuerpos permanecían dentro de un Renault blanco, mientras el cuarto yacía a pocos metros, sobre la vía destapada que comunica Puerto Rey con Tierra Baja. El vehículo tenía múltiples impactos de bala.
Entérese: Esta era la “hoja de vida” del asesinado exalcalde de Yopal, el condenado Jhon Torres, ‘Jhon Calzones’
Las autoridades confirmaron que adelantaron la inspección judicial del automóvil y de los cuerpos, antes de su traslado a Medicina Legal. Sobre la identidad de los fallecidos, Indepaz señaló que serían hombres de entre 20 y 22 años provenientes de La Boquilla.